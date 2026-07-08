* România are circa două milioane de investitori în Bitcoin și alte criptomonede * firmele din domeniu nu se pot autoriza în România din cauza lipsei de cadru legislativ * la Iași, multe persoane ar putea avea expunere pe criptomonede

România se află într-o situație paradoxală pe una dintre cele mai volatile piețe financiare ale momentului. Numărul românilor care investesc în Bitcoin și alte criptomonede ar fi ajuns la aproximativ două milioane, iar valoarea totală a activelor deținute ar depăși 12 miliarde de euro, potrivit estimărilor citate în discuțiile din piață. Gradul de adopție este estimat la aproape 15,5% din populație, cu posibilitatea unei creșteri puternice în următorii ani.

Explozia interesului vine însă într-un moment delicat. Din aceast[ lun[, perioada de tranziție din Regulamentul european MiCA s-a încheiat, iar furnizorii de servicii crypto trebuie să funcționeze în baza unei autorizări obținute în Uniunea Europeană. ESMA arată că firmele care furnizau servicii înainte de aplicarea deplină a MiCA au putut continua activitatea doar până la 1 iulie 2026 sau până la obținerea ori refuzarea autorizației. Problema este că România nu are încă legea internă prin care să desemneze autoritatea competentă pentru aplicarea MiCA. Asta înseamnă că firmele locale nu pot primi autorizație în țară, nici măcar dacă vor să intre în legalitate. „În prezent, nicio autoritate din România nu este desemnată autoritate competentă în aplicarea Regulamentului (UE) 2023/1114 privind piețele criptoactivelor, astfel încât nu pot fi primite sau soluționate cereri formulate în temeiul acestui regulament european. Inițierea și desfășurarea procedurilor pentru emiterea unei autorizații în România vor fi posibile ulterior desemnării, în baza articolului 93 din Regulamentul MiCA, a autorităților naționale competente responsabile”, a explicat Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreședintele ASF.

Pentru Iași, miza este cu atât mai mare cu cât județul are o populație mai tânără decât media națională, un mediu universitar puternic și o comunitate activă în zona digitală. Criptomonedele nu mai sunt doar un subiect pentru investitori specializați, ci au intrat în conversațiile tinerilor, angajaților din IT, antreprenorilor și micilor investitori care caută alternative la economisirea clasică.

Riscul nu este doar prețul Bitcoin

Pentru investitori, pericolul nu vine doar din scăderea bruscă a prețului Bitcoin sau din volatilitatea altor monede digitale. Un risc important ține acum de platforma prin care își țin banii. Dacă un furnizor nu are autorizare MiCA într-un stat UE, utilizatorii se pot trezi cu servicii suspendate, conturi blocate sau proceduri greu de gestionat în cazul unui litigiu.

Piața românească a devenit mai atentă la risc: unul din trei români familiarizați cu noțiunea de criptomonede declară că le deține, iar 70% spun că intenționează să investească în viitor. Bitcoin rămâne principalul activ, prezent în portofoliile a peste 60% dintre deținători. În lipsa unei legi interne, o parte dintre firmele românești ar putea alege autorizarea într-un alt stat membru al Uniunii Europene, apoi revenirea pe piața din România prin pașaport european. Pentru stat, asta poate însemna taxe pierdute. Pentru investitori, înseamnă că eventualele probleme nu se mai rezolvă neapărat la București, ci prin autorități din alte țări.

România are o piață crypto mare, investitori mulți și sume consistente în conturi. Ce nu are, deocamdată, este cadrul legal prin care să își protejeze propria piață. Iar pentru Iași, unde fenomenul poate însemna zeci de mii de utilizatori, întârzierea legislativă nu este o temă abstractă, ci una care poate ajunge direct în buzunarul investitorilor. Dan DIMA