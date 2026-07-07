Stolniceni-Prăjescu, pe lista localităților care își aleg un nou primar

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că în prezent sunt necesare alegeri locale parțiale în 15 unități administrativ-teritoriale din România, după ce mai mulți primari au decedat, au demisionat, au fost condamnați definitiv sau și-au pierdut mandatul din alte motive prevăzute de lege. Printre localitățile în care cetățenii vor fi chemați din nou la urne se află și comuna Stolniceni-Prăjescu din județul Iași.

Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a declarat marți că instituția a transmis Guvernului mai multe informări privind necesitatea organizării scrutinului, însă stabilirea datei alegerilor revine unui Executiv cu puteri depline.

Potrivit șefului AEP, lista localităților în care trebuie organizate alegeri parțiale a crescut în ultimele luni și cuprinde în prezent 15 unități administrativ-teritoriale.

Potrivit președintelui AEP, situațiile sunt diferite de la o localitate la alta. Astfel, posturile au devenit vacante ca urmare a condamnărilor definitive – la Ciorani, Vatra Moldoviței și Urechești, decesului primarilor – la Stolniceni-Prăjescu, Gogoșu și Pesac, demisiilor – la Zărnești, Huedin și Sectorul 6 București, incompatibilității constatate definitiv – la Chiuza, imposibilității exercitării funcției din cauza unor măsuri preventive dispuse de instanță – la Augustin și Lehliu-Gară, pierderii calității de membru al partidului politic – la Nicolae Titulescu, demiterii prin referendum local – la Sânger.

Deși necesitatea organizării scrutinului a fost comunicată Executivului, data alegerilor locale parțiale nu a fost încă stabilită.

Președintele AEP a explicat că această decizie va putea fi luată doar de un Guvern cu puteri depline, prin hotărâre.

Până atunci, localitățile rămân conduse de viceprimari sau de persoanele desemnate să exercite temporar atribuțiile primarului, conform prevederilor Codului administrativ. Daniel BACIU