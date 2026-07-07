* sindicaliștii Sanitas declanșează conflictul de muncă * la Iași, liderii anunță grevă de avertisment pe 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie

Sindicaliștii din sănătate au decis declanșarea conflictului de muncă și pregătesc greva generală, pe fondul nemulțumirilor legate de veniturile angajaților și de finanțarea unităților sanitare. La Iași, calendarul anunțat de Sanitas indică o grevă de avertisment pe 20 iulie 2026, între orele 9:00 și 11:00, urmată de greva generală programată pentru 28 iulie.

Mesajul sindicaliștilor vine într-un moment sensibil pentru spitale, ambulatorii și servicii publice de sănătate, unde presiunea pe personal rămâne ridicată, iar deficitul de angajați este invocat constant de reprezentanții din sistem. Miza protestului nu este doar salarială, spun liderii Sanitas, ci ține și de modul în care vor funcționa unitățile medicale în perioada următoare.

Sporuri, hrană, vouchere și cheltuieli reduse

Angajații din sănătate reclamă efectele mai multor acte normative care, potrivit sindicaliștilor, reduc veniturile sau limitează bugetele spitalelor. În centrul nemulțumirilor se află diminuarea indemnizației de hrană, reducerea voucherelor de vacanță, tăierea unor sporuri și scăderea cu 10% a cheltuielilor din unitățile sanitare.

Liderul Sanitas Iași, Iulian Cozianu, spune că nemulțumirile s-au acumulat în ultimele luni și vizează atât măsurile fiscale recente, cât și lipsa de transparență în privința viitoarei legi a salarizării.

„Suntem nemulțumiți de toate ordonanțele emise în ultima perioadă: Ordonanța 7, Ordonanța 36/2025, Ordonanța 141, care reduc indemnizația de hrană, voucherul de vacanță, sporurile și cheltuielile cu 10% în unitățile sanitare. Și nu în ultimul rând suntem nemulțumiți de faptul că proiectul noii legi de salarizare a personalului plătit din fonduri publice este un proiect profund inechitabil pentru personalul bugetar din sistemul sanitar. Mai mult, acest proiect este ținut la sertar, nu este discutat cu partenerii sociali și nu știm nici cum se va face finanțarea, cel puțin pentru sistemul sanitar”, a declarat Iulian Cozianu.

Noua lege a salarizării, blocată în negocieri

Unul dintre punctele cele mai sensibile rămâne proiectul noii legi de salarizare pentru personalul plătit din fonduri publice. Sindicaliștii susțin că documentul nu a fost discutat real cu partenerii sociali și că forma vehiculată ar produce noi inechități pentru angajații din sănătate.

Pentru personalul medical și auxiliar, această incertitudine se traduce în teamă privind veniturile, stabilitatea locurilor de muncă și capacitatea spitalelor de a acoperi turele și serviciile. Într-un sistem deja tensionat de lipsa de personal, orice diminuare a veniturilor riscă să adâncească problemele existente.

Conflictul de muncă anunțat de Sanitas deschide o nouă rundă de presiune asupra Guvernului. Sindicaliștii cer clarificări privind finanțarea sănătății, protejarea veniturilor angajaților și discutarea transparentă a noii legi a salarizării.

Dacă până pe 20 iulie nu apar soluții, greva de avertisment va fi primul test al mobilizării din sistem. Dacă nici după acest moment revendicările nu sunt discutate, 28 iulie poate deveni ziua în care spitalele intră într-un protest de amploare națională. Nicoleta ZANCU, Laura RADU