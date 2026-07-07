* peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai ieșit din localitate de peste cinci ani * în vara aceasta, seniori singuri din Iași vor participa la excursii de o zi organizate de Asociația „Niciodată Singur”

Pentru cei mai mulți oameni, vara înseamnă drumuri, vacanțe, vizite la rude, ieșiri scurte sau măcar o zi petrecută în afara orașului. Pentru sute de mii de vârstnici singuri din România, vara arată însă cu totul altfel: aceeași casă, același traseu scurt, aceleași ore lungi și tăcute.

Cel mai recent studiu național realizat de Kantar România pentru Asociația „Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor” arată dimensiunea unei probleme sociale greu de văzut din afară. Potrivit datelor, 26% dintre seniorii din mediul urban nu au mai ieșit din localitate de peste un an, iar peste 300.000 de vârstnici din orașele României nu au mai plecat din localitate de peste cinci ani.

În plus, unul din șapte seniori din mediul urban resimte singurătatea într-un grad foarte ridicat. În spatele acestor cifre sunt oameni pentru care o simplă excursie de o zi poate deveni un eveniment major, poate chiar prima ieșire după ani întregi de izolare.

Seniorii singuri din Iași, incluși în excursiile de vară

Vara aceasta, beneficiarii Asociației Niciodată Singur din Iași se vor număra printre cei peste 300 de vârstnici din România care vor participa la excursii de o zi, organizate împreună cu voluntarii asociației, prin campania de donații „SKIP la vară”.

Excursiile vor avea loc în mai multe orașe din țară, inclusiv Iași, București, Ploiești, Brașov, Cluj, Pitești, Brăila și Constanța. Pentru seniorii singuri, un astfel de drum nu înseamnă doar deplasare. Înseamnă ieșirea din rutină, o masă alături de alți oameni, conversații, locuri noi și sentimentul că nu au fost uitați.

În ultimii 10 ani, peste 1.100 de seniori au participat la excursiile organizate de asociație.

Un loc în autocar poate rupe rutina singurătății

Pentru un senior care nu a mai ieșit de ani de zile din oraș, un loc într-un autocar poate însemna mai mult decât o excursie. Poate fi primul pas spre reconectare, spre conversație, spre sentimentul că lumea nu s-a închis definitiv la ușa apartamentului.

„Pentru cei mai mulți dintre noi, o excursie de o zi pare un lucru firesc. Pentru un senior care nu a mai ieșit din oraș de ani de zile, poate însemna începutul reconectării cu lumea. Uneori, o invitație și un loc într-un autocar valorează infinit mai mult decât distanța parcursă”, a transmis Valentin Georgescu, director executiv al Asociației Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor.

Campania „SKIP la vară” este deschisă celor care vor să contribuie la organizarea excursiilor. Donațiile ajută direct la transformarea unei zile obișnuite, petrecute în singurătate, într-o zi de vacanță pentru un vârstnic care altfel ar rămâne acasă.

Asociația Niciodată Singur sprijină peste 800 de vârstnici

Asociația „Niciodată Singur – Prietenii Vârstnicilor” activează din 2015 și sprijină în prezent peste 800 de persoane în vârstă din București, Ploiești, Pitești, Brăila, Iași, Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Râmnicu Vâlcea.

La Iași, campania readuce în atenție o realitate discretă, dar dureroasă: singurătatea vârstnicilor nu se vede întotdeauna în stradă, însă se simte puternic în casele în care vara trece fără drumuri, fără vizite și fără oameni aproape.

Clara DIMA