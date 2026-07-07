Iași, 6 iulie 2026

Alătură-te „THE 6PM CLUB” și descoperă o nouă experiență în fiecare seară: oferte 1+1 și reduceri, la restaurantele din Palas!

Întâlnirile de după program redevin parte din rutină, fie că este vorba despre o discuție cu colegii, un business meeting sau o cină cu prietenii, serile petrecute în oraș, după încheierea programului. Pentru a răspunde acestui nou trend, Palas lansează campania „THE 6PM CLUB”, prin care restaurantele propun, de luni până joi, după ora 18.00, oferte speciale și experiențe culinare diverse.

Palas reunește unul dntre cele mai variate mixuri de restaurante și cafenele din Iași, transformând serile de după program într-o ocazie de a descoperi, de fiecare dată, o altă experiență culinară. Într-un singur loc poți alege preparate cu specific libanez, italian, mediteranean sau cu influențe japoneze, astfel încât fiecare ieșire cu colegii, prietenii sau familia să aducă noi arome și meniuri de descoperit.

Prin campania „THE 6PM CLUB”, restaurantele din Palas îi invită pe cei care aleg să transforme socializarea într-o experiență diferită, de luni până joi, după ora 18.00. The Trumpets, Treaz & Nu, Maison F și Nuba te întâmpină cu reduceri de până la 40%, la o selecție de preparate și meniuri.

Cei care vor să încerce altceva de la o ieșire la alta pot profita de ofertele 1+1 de la Miraval, la ramen, și de la Fenice, unde la achiziția unei sticle de vin, primești încă una gratuit. În plus, la Madison, Partigiano, Tribeca, Carbon și Ciambella completează experiența culinară cu băuturi sau aperitive oferite din partea casei în cadrul campaniei „THE 6PM CLUB”. Biutiful propune un pachet special, la prețul de 150 de lei de persoană, care include un platou pentru sharing și open bar timp de 3 ore, iar Czech In te așteaptă cu Staropramen Special Dish: Pork Schnitzel & Fresh Salad, la prețul special de 49 de lei.

Indiferent dacă alegi să ieși cu echipa după program, să ai o întâlnire de afaceri într-un cadru relaxat sau pur și simplu să descoperi un alt restaurant în fiecare săptămână, „THE 6PM CLUB” îți oferă un nou motiv să revii în Palas.

Toate promoțiile sunt disponibile de luni până joi, după ora 18.00, iar lista completă a ofertelor poate fi consultată pe site-ul Palas .

Departament PR

W: www.palasiasi.ro