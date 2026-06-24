Educația ieșeană, sufocată de reclamații! Părinții și profesorii au luat cu asalt Inspectoratul

* cele 956 de adrese, petiții, plângeri și sesizări înregistrate în ultimii doi ani demonstrează că educația ieșeană rămâne un teren al disputelor, al nemulțumirilor și al bătăliilor birocratice care consumă resurse publice importante * cele mai multe sesizări au vizat managementul instituțional, urmat de zona inspectorilor școlari, concursurilor și olimpiadelor * 15 dosare au ajuns pe masa judecătorilor

Sistemul de educație din Iași pare să fi fost luat cu asalt de un adevărat tsunami de reclamații, petiții și sesizări. În doar doi ani, Inspectoratul Școlar Județean Iași a fost nevoit să gestioneze nu mai puțin de 956 de adrese, petiții, plângeri și sesizări, un volum uriaș de solicitări care scoate la iveală tensiunile, nemulțumirile și problemele care fierb în școlile ieșene.

Datele oficiale arată că sute de părinți, profesori, directori și instituții au apelat la inspectorat pentru a reclama diverse situații, de la burse și salarii până la concursuri, titularizare, management școlar și aplicarea legislației. Din totalul documentelor înregistrate, 594 au provenit de la persoane fizice, iar alte 362 de la persoane juridice, semn că nemulțumirile vin din toate direcțiile.

Cele mai multe sesizări au vizat managementul instituțional, domeniu care a generat nu mai puțin de 353 de cazuri, urmat de zona inspectorilor școlari, concursurilor și olimpiadelor, unde au fost înregistrate 306 reclamații și contestații. Nici problemele financiare nu au lipsit, sute de petiții vizând salariile, bursele, investițiile, achizițiile și aplicarea legislației în unitățile de învățământ.

În spatele acestor cifre se află un efort administrativ uriaș. Inspectoratul susține că a reușit să soluționeze toate cele 956 de sesizări, dintre care 820 au fost rezolvate direct la nivelul instituției, 98 au fost redirecționate către alte autorități competente, iar 38 au fost clasate conform prevederilor legale.

Cu toate acestea, nemulțumirile nu s-au oprit la nivel administrativ. Nu mai puțin de 15 dosare au ajuns pe masa judecătorilor, semn că unele conflicte au escaladat până în instanță. Dintre acestea, șapte procese s-au încheiat definitiv în favoarea Inspectoratului Școlar, acțiunile reclamanților fiind respinse, în timp ce alte opt cauze sunt încă în desfășurare, iar verdictul final rămâne așteptat.

ISJ Iași a devenit unul dintre cele mai solicitate centre administrative ale județului

Statistica relevă imaginea unui sistem educațional aflat sub o presiune constantă, în care fiecare decizie privind posturile, concursurile, salariile, bursele sau conducerea școlilor poate genera reacții puternice și valuri de contestații. În timp ce oficialii susțin că mecanismele administrative funcționează și că toate solicitările primesc răspuns, numărul impresionant de reclamații demonstrează că educația ieșeană rămâne un teren al disputelor, al nemulțumirilor și al bătăliilor birocratice care consumă resurse publice importante.

Cifrele arată clar: în spatele porților școlilor din Iași nu se duc doar lupte pentru performanță și educație, ci și adevărate războaie administrative, care ajung uneori până în sălile de judecată.

Titularizări contestate, decizii manageriale disputate, probleme salariale și interpretări legislative diferite continuă să alimenteze un flux uriaș de petiții, transformând Inspectoratul Școlar într-unul dintre cele mai solicitate centre administrative ale județului. Carmen DEACONU