Într-un județ cu zeci de comune și mii de femei care ajung greu la medic, prevenția nu începe în spital, ci în comunitate. Iașul are 41 de asistenți medicali comunitari și 17 mediatori sanitari pentru comunitățile de romi, potrivit datelor publice ale DSP Iași, iar rolul lor devine tot mai important în prevenția cancerului de sân și a cancerului de col uterin.

Subiectul revine în atenție după ce Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) a început o serie de traininguri dedicate asistenților medicali comunitari. Scopul proiectului este clar: oamenii care sunt cel mai aproape de pacienți trebuie pregătiți să explice, să îndrume și să trimită femeile către investigații. Iar modelul este important și pentru Iași, unde accesul la servicii medicale rămâne dificil în multe comunități rurale.

La Iași, primul pas spre medic poate fi în sat

În multe localități din județ, femeile nu amână controalele pentru că nu le pasă, ci pentru că nu știu unde să meargă, nu au bani de drum, se tem de rezultat sau nu înțeleg ce presupune testarea. Aici intervine asistentul medical comunitar care cunoaște familiile, persoanele vulnerabile, gravidele, vârstnicii, bolnavii cronici și femeile care nu au mai ajuns de ani de zile la un control. Poate explica ce înseamnă testul Babeș-Papanicolau, testarea HPV, mamografia sau trimiterea către specialist. „Poate urmări dacă pacienta a primit rezultatul și dacă trebuie să ajungă mai departe la medic. O caravană medicală poate veni o zi într-o comună. Asistentul comunitar rămâne acolo și după ce caravana pleacă”, au spus specialiștii de la COPAC.

Rețeaua există, dar presiunea este mare

Cei 41 de asistenți medicali comunitari din Iași acoperă nevoi foarte diferite: educație pentru sănătate, monitorizarea gravidelor, sprijin pentru bolnavii cronici, identificarea persoanelor fără acces real la servicii medicale și legătura cu medicii de familie. De aceea, implicarea lor în prevenția cancerului nu este un detaliu administrativ, ci o soluție practică. Dacă fiecare asistent comunitar reușește să convingă femeile din comunitatea sa să meargă la screening, impactul poate fi major: cazuri descoperite la timp, tratamente începute mai repede și vieți salvate.

Iașul are spitale mari, specialiști și Institut Regional de Oncologie, dar drumul spre diagnostic începe, de multe ori, departe de oraș. În sate, în familii vulnerabile, în case unde sănătatea este amânată pentru că există alte urgențe: bani, muncă, transport, copii, teamă.

Clara DIMA