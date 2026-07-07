Îngrijorări privind modificarea concediului de creștere a copilului

* Guvernul răspunde după recomandarea OCDE și anunță ce se pregătește pentru părinți * în județul Iași, în mai, 7.133 de persoane beneficiau de indemnizația și concediul pentru creșterea copilului * dintre aceștia, aproximativ 84% sunt femei, iar 13% (920) - bărbați

Zvonurile privind o posibilă reducere a concediului de creștere a copilului au stârnit îngrijorare în rândul miilor de familii din România. În contextul recomandărilor formulate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Ministerul Muncii vine cu un răspuns oficial și încearcă să pună capăt speculațiilor: în acest moment nu există nicio decizie privind reducerea perioadei de concediu sau diminuarea drepturilor acordate părinților.

Subiectul a devenit intens dezbătut după ce, în cadrul procesului de aderare a României la OCDE, au fost formulate mai multe recomandări privind politicile sociale și piața muncii.

Ministerul Muncii precizează însă că aceste recomandări nu reprezintă obligații impuse României și nici condiții pentru aderare, ci doar sugestii de bune practici pe care Guvernul le poate analiza și aplica în viitor.

Ministerul Muncii: concediul pentru creșterea copilului rămâne neschimbat

Răspunsul oficial este categoric. Potrivit Ministerului Muncii, în prezent nu există nicio decizie privind modificarea duratei concediului pentru creșterea copilului și nici a indemnizației acordate părinților.

Instituția susține că actuala legislație este în concordanță cu normele europene privind echilibrul dintre viața profesională și cea de familie și oferă un cadru suficient de flexibil pentru părinți.

În prezent, concediul pentru creșterea copilului poate fi solicitat de oricare dintre părinți, iar perioada poate fi împărțită între mamă și tată, cu respectarea celor două luni netransferabile rezervate fiecărui părinte.

Totodată, tații beneficiază de 15 zile lucrătoare de concediu paternal plătit integral, iar legislația permite ca inclusiv aceștia să solicite întreaga perioadă de concediu pentru creșterea copilului, dacă familia decide acest lucru.

Conform celor mai recente date oficiale disponibile pentru județul Iași, 7.133 de persoane beneficiau de indemnizația și concediul pentru creșterea copilului în mai 2026. Dintre aceștia, aproximativ 84% sunt femei, iar 13% (920) - bărbați. Valoarea lunară a indemnizațiilor plătite este de aproximativ 31,08 milioane de lei. Peste 3.300 de părinți au beneficiat, la Iași, de stimulentul de inserție, acordat celor care revin la serviciu înainte de expirarea concediului pentru creșterea copilulu

Indemnizația ajunge până la 8.500 de lei pe lună. Bonusuri la revenirea timpurie la muncă

Ministerul reamintește că indemnizația pentru creșterea copilului rămâne calculată la 85% din media veniturilor nete, fără a depăși plafonul de 8.500 de lei lunar.

Valoarea minimă garantată este de 1.651 de lei pe lună. La stabilirea dreptului sunt luate în calcul toate principalele categorii de venituri, inclusiv salariile, activitățile independente, drepturile de autor sau veniturile din agricultură.

Guvernul încearcă, în același timp, să încurajeze întoarcerea voluntară în câmpul muncii.

Părinții care revin la serviciu înainte ca micuțul să împlinească șase luni pot primi un stimulent de inserție de 1.500 de lei pe lună, acordat până la împlinirea vârstei de doi ani a copilului.

Pentru revenirea ulterioară în activitate, stimulentul este de 650 de lei pe lună, iar legislația permite și obținerea unor venituri suplimentare în anumite limite, fără pierderea drepturilor.

Recomandarea OCDE rămâne doar o recomandare

Ministerul explică faptul că sugestia OCDE privind durata concediului pentru creșterea copilului a fost analizată în raport cu realitățile din România.

Autoritățile au ținut cont de lipsa unei infrastructuri suficiente de creșe și servicii de educație timpurie, precum și de nevoile familiilor cu copii mici.

Concluzia oficială este clară: actualul sistem este considerat adecvat, iar Guvernul nu intenționează, în acest moment, să reducă durata concediului pentru creșterea copilului.

După săptămâni de speculații privind posibile schimbări, Ministerul Muncii transmite că drepturile actuale rămân în vigoare.

Astfel, concediul pentru creșterea copilului, indemnizația aferentă și stimulentele acordate pentru revenirea în activitate nu vor fi modificate în această etapă, iar eventualele recomandări formulate de OCDE nu se transformă automat în măsuri obligatorii pentru România. Carmen DEACONU