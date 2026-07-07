Iașul schimbă regulile reciclării! Salubris montează containere noi pentru haine uzate

Iașul încearcă să câștige războiul cu munții de haine care ajung anual la gunoi! Într-o perioadă în care Europa trage un semnal de alarmă privind explozia deșeurilor textile, iar milioane de articole vestimentare sunt aruncate fără nicio șansă de reutilizare, Salubris SA vine cu o mișcare care poate schimba obiceiurile ieșenilor. Compania a scos din uz vechile containere instalate în urmă cu aproape zece ani și le-a înlocuit cu unele complet noi, mai sigure, mai moderne și adaptate cerințelor actuale privind colectarea selectivă.

Deși la prima vedere pare doar o simplă schimbare de containere, în spatele investiției se ascunde o problemă uriașă: industria textilă este unul dintre cei mai mari poluatori ai planetei, iar tone de haine perfect reutilizabile sfârșesc anual în gropile de gunoi. Fiecare sac de haine aruncat la întâmplare înseamnă resurse irosite, materiale care ar putea fi reciclate și o presiune tot mai mare asupra mediului.

Unde sunt amplasate noile containere

Noile containere au fost amplasate în zece zone intens circulate ale municipiului Iași: Piața Voievozilor, Centrul de cartier Păcurari, Străpungerii Silvestru – Pasaj Octav Băncilă, Centrul de cartier Frumoasa, Târgu Cucu, Casa Sindicatelor, Frigorifer, Gara Internațională, Rond Triumf și Piața CUG. Practic, în aproape fiecare colț important al orașului, ieșenii au acum posibilitatea să ofere hainelor pe care nu le mai folosesc o a doua viață.

Mesajul transmis de Salubris este unul clar: hainele nu trebuie să ajungă la tomberon. Cele aflate într-o stare bună pot ajunge la persoane care au nevoie de ele, iar cele deteriorate pot fi reciclate și transformate în noi materiale, reducând astfel cantitatea de deșeuri care sufocă depozitele de gunoi.

Inițiativa vine într-un moment-cheie, în care colectarea separată a textilelor devine o obligație tot mai importantă la nivel european. În loc ca vechile haine să se transforme într-o problemă de mediu, acestea pot deveni o resursă valoroasă. Iar pentru Iași, modernizarea infrastructurii de colectare reprezintă un pas înainte într-o luptă care nu se vede întotdeauna cu ochiul liber, dar care poate face diferența dintre un oraș sufocat de deșeuri și unul care înțelege că reciclarea începe cu fiecare gest al cetățeanului.

În final, totul depinde de ieșeni. Containerele sunt pregătite, infrastructura există, iar mingea este acum în terenul comunității. Carmen DEACONU