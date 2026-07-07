Vine furtuna! Rafale de până la 70 km/h și ploi torențiale în următoarele ore

După zilele fierbinți de vară, vremea se schimbă radical. Administrația Națională de Meteorologie a emis avertizări Cod Galben de instabilitate atmosferică, iar jumătatea de nord a Moldovei, inclusiv zona Iași, intră în zona de risc.

Meteorologii anunță perioade cu vânt intens, vijelii, descărcări electrice și averse torențiale, fenomene care pot apărea brusc și pot provoca probleme în mai multe localități.

Prima avertizare este valabilă în intervalul 7 iulie, ora 23:00 – 8 iulie, ora 12:00.

În acest interval sunt prognozate intensificări ale vântului cu viteze de 50–70 km/h, vijelii locale, descărcări electrice, averse cu acumulări de apă de 15–25 l/mp.

Printre regiunile vizate se află și jumătatea de nord a Moldovei, ceea ce înseamnă că județele din această zonă trebuie să fie pregătite pentru fenomene meteo rapide și intense.

Miercuri vine partea cea mai severă a episodului de vreme rea

A doua avertizare este valabilă ăn ziua de 8 iulie, ora 12:00 – 23:00.

Meteorologii avertizează că în cea mai mare parte a țării vor apărea vijelii cu rafale de 50–70 km/h, izolat, rafale de peste 80 km/h, ploi torențiale, descărcări electrice, grindină de mici și medii dimensiuni, între 1 și 3 centimetri.

Cantitățile de apă pot depăși izolat 30–40 l/mp, ceea ce poate favoriza acumulări rapide de apă pe șosele și în zonele joase.

Recomandări pentru populație

Autoritățile le recomandă oamenilor să fie extrem de atenți în perioada furtunilor și să evite expunerea inutilă.

Printre principalele măsuri de siguranță: evitați deplasările în timpul furtunilor puternice, nu vă adăpostiți sub copaci, stâlpi sau panouri publicitare, parcați mașinile departe de arbori și structuri instabile, fixați obiectele de pe balcoane și terase, deconectați aparatura electrică sensibilă în timpul descărcărilor electrice, nu traversați zone cu apă acumulată, evitați activitățile în aer liber pe durata fenomenelor severe. Andrei TURCU