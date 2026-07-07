Poliția Transporturi, scoasă din gări! CFR cere chirie

* CFR pune factura pe masa Poliției! Spațiile gratuite dispar, iar chiria ajunge la peste 41 lei/mp

În timp ce autoritățile vorbesc despre combaterea criminalității și creșterea siguranței publice, în culisele administrației de stat se desfășoară un conflict care poate avea efecte directe asupra securității din gările României. Protocolul care permitea Poliției Transporturi să folosească gratuit spațiile din incinta gărilor a expirat încă din iulie 2024, iar acum Compania Națională de Căi Ferate CFR SA transmite fără echivoc: gratuitatea s-a terminat.

CFR dă vina pe Curtea de Conturi

Motivul invocat este unul financiar. Curtea de Conturi a cerut încă din 2011 reglementarea eficientă a utilizării spațiilor, iar CFR susține că, fiind societate comercială, are obligația legală să valorifice patrimoniul și să obțină venituri.

Astfel, birourile ocupate de polițiști nu mai pot fi oferite gratuit, ci doar în baza unor contracte cu titlu oneros. În 2026, chiria a ajuns la 41,43 lei pe metru pătrat pe lună, tarif indexat anual cu inflația.

Problema este însă mult mai profundă decât simpla încasare a unor chirii. Poliția Transporturi reprezintă una dintre principalele structuri de ordine publică din gări, fiind responsabilă pentru prevenirea furturilor, violențelor, vandalismului și a numeroaselor incidente care au loc în infrastructura feroviară. O eventuală relocare a acestor structuri ar putea însemna timpi mai mari de intervenție și o diminuare a prezenței vizibile a polițiștilor exact în locurile unde aceasta este cea mai necesară.

Paradoxul este evident: două instituții ale statului român ajung să negocieze chirii între ele, în timp ce cetățeanul este cel care poate suporta consecințele. Statul cere bani tot de la stat, iar în mijlocul disputei administrative se întrevede un pierzător - călătorii.

MAI trebuie să găsească resurse financiare pentru plata chiriei

Ministerul Transporturilor insistă că bunurile administrate de CFR nu mai pot fi puse gratuit la dispoziția altor instituții, întrucât acestea fac parte din patrimoniul companiei și trebuie exploatate eficient din punct de vedere economic. De cealaltă parte, Ministerul Afacerilor Interne trebuie să găsească resurse financiare pentru plata chiriei sau alte soluții logistice.

În documentele oficiale se vorbește despre „clarificări”, „eficiență economică” și „acte juridice cu titlu oneros”. În realitate, miza este una infinit mai mare: menținerea unei prezențe operative a Poliției Transporturi în gările României.

Orice întârziere în găsirea unei soluții poate alimenta temerile privind vulnerabilizarea siguranței publice într-un sistem feroviar care se confruntă deja cu numeroase probleme.

Ironia este greu de ignorat. În timp ce România investește miliarde în modernizarea infrastructurii feroviare și în atragerea fondurilor europene pentru căi ferate, statul riscă să transforme una dintre cele mai importante componente ale siguranței călătorilor într-o simplă dispută contabilă despre chirii și metri pătrați.

Daniel BACIU