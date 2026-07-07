Razie la Târgu Frumos: bicicliștii, pietonii și vitezomanii, luați în vizor de polițiști!

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Frumos au desfășurat, pe 6 iulie, o amplă acțiune de control pe linia prevenirii accidentelor rutiere, vizând în special abaterile comise de pietoni, bicicliști și conducătorii de trotinete electrice.

Oamenii legii au urmărit principalele cauze care duc la producerea evenimentelor rutiere și au verificat respectarea regulilor de circulație de către participanții vulnerabili la trafic, dar și de către șoferi.

În cadrul acțiunii au fost legitimate 35 de persoane și au fost controlate 26 de autovehicule. În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 6.428 de lei.

Cele mai multe abateri au vizat viteza excesivă, fiind aplicate 10 sancțiuni pentru depășirea regimului legal de viteză. De asemenea, au fost sancționați 3 bicicliști pentru nerespectarea regulilor de circulație și 4 pietoni care au încălcat normele rutiere.

Reguli pentru bicicliști și trotinetiști

Polițiștii atrag atenția că bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice trebuie să respecte câteva reguli esențiale pentru a evita accidentele:

bicicletele și trotinetele electrice trebuie utilizate pe pistele special amenajate, acolo unde acestea există;

trotinetele electrice pot circula, în lipsa pistelor, doar pe sectoarele de drum unde limita maximă de viteză este de 50 km/h;

vârsta minimă pentru conducerea unei biciclete sau trotinete electrice pe drumurile publice este de 14 ani;

vehiculele trebuie echipate corespunzător cu sisteme de iluminare și elemente reflectorizante, fiind interzisă circulația pe timp de noapte fără acestea;

casca de protecție este obligatorie pentru bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice sub 16 ani atunci când circulă pe partea carosabilă;

transportul pasagerilor pe trotinetele electrice este interzis.

Și pietonii sunt avertizați să acorde o atenție sporită deplasărilor în trafic. Polițiștii recomandă folosirea trotuarelor, traversarea doar prin locurile permise și evitarea distragerii atenției prin utilizarea telefonului mobil în momentul traversării străzii. Andrei TURCU