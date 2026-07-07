* un cunoscut designer de interior din Iași lansează un experiment urban care aduce împreună, timp de șase luni, maximum patru activități antreprenoriale creative * scopul este relansarea străzii Cuza Vodă

Un spațiu din centrul Iașului devine, pentru șase luni, teren de testare pentru un alt fel de antreprenoriat creativ. Otilia Chitic, fondatoarea Iași Interior Design, lansează 4.6.1, un proiect prin care maximum patru activități independente, dar complementare, vor fi aduse împreună în Iași Interior Boutique, la intersecția străzilor Cuza Vodă și Armeană.

„Ideea nu este una de simplă închiriere și nici de coworking. 4.6.1 propune un spațiu hibrid, în care mai multe activități își păstrează identitatea, dar funcționează într-o formulă comună. Fiecare vine cu propriul public, cu propria estetică și cu propria logică de business, însă miza este ca, prin vecinătate, să apară colaborări, resurse împărțite și o relație mai vie cu orașul”, explică Otilia Chitic.

Nu se caută chiriași, ci compatibilități creative

Proiectul se adresează inițiativelor aflate la intersecția dintre creativitate, produs, serviciu și business. Pot fi branduri, practici, ateliere, servicii creative sau mici afaceri care au nevoie de vizibilitate, de contact direct cu publicul și de un context în care să-și testeze ideea într-o zonă centrală a Iașului.

Selecția va fi făcută de Iași Interior Design, nu doar după calitatea fiecărei propuneri, ci și după felul în care activitățile pot funcționa împreună. Compatibilitatea devine, astfel, criteriul esențial. Un spațiu hibrid nu înseamnă mai multe afaceri așezate întâmplător în aceeași încăpere, ci o formulă gândită astfel încât fiecare prezență să o întărească pe cealaltă.

Într-un oraș în care multe spații centrale rămân fie subfolosite, fie reduse la funcțiuni comerciale previzibile, 4.6.1 propune o altă întrebare: ce se întâmplă când designul nu mai este doar decor, ci mecanism de activare urbană?

Cuza Vodă, între memorie urbană și energie nouă

Alegerea zonei Cuza Vodă este una importantă. „Strada păstrează încă urme din vechiul Iași comercial și cultural, dar are nevoie de formule contemporane care să o readucă în circuitul publicului. Un astfel de proiect poate transforma un spațiu într-un reper de cartier, într-un loc de întâlnire și într-o vitrină pentru antreprenoriatul creativ local”, adaugă Otilia Chitic.

Iași Interior Boutique devine, în această formulă, mai mult decât un interior frumos. Devine un laborator de proximitate, în care oamenii pot descoperi produse, servicii, obiecte, idei și experiențe diferite, dar legate printr-o viziune comună. Pentru public, câștigul este accesul la un spațiu viu. Pentru cei selectați, miza este testarea unei afaceri într-un context real, cu public real și cu posibilitatea de a construi colaborări.

Antreprenorii creativi care cred că activitatea lor poate face parte din 4.6.1 se pot înscrie prin formularul indicat de Iași Interior Design, până pe 15 iulie 2026.

Proiectul caută inițiative cu identitate, dar și cu disponibilitate de colaborare. Nu este suficient ca fiecare afacere să funcționeze bine separat. Miza este ca cele patru activități să poată produce împreună o energie nouă pentru spațiu, pentru public și pentru zona Cuza Vodă.

Maura ANGHEL