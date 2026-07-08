Miercurea pisicilor, la ISU Iași!

Dimineață neobișnuită la Iași! În timp ce majoritatea intervențiilor pompierilor sunt dedicate incendiilor, accidentelor rutiere sau misiunilor de salvare a oamenilor, miercuri, eroii în uniformă au avut doi pacienți mai puțin obișnuiți: două pisici aflate în pericol, salvate din locuri greu accesibile.

În doar câteva ore, echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași au fost solicitate în două zone diferite ale municipiului pentru a salva feline care nu mai puteau coborî singure și riscau să-și piardă viața.

Prima intervenție a avut loc pe bulevardul Dacia, unde o pisică a rămas blocată la nivelul etajului al treilea al unui imobil.

Situația a necesitat mobilizarea unor resurse importante, deoarece accesul către animal era dificil și presupunea riscuri atât pentru salvatori, cât și pentru felină.

La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, încadrată cu cinci militari, dar și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, cu încă doi pompieri specializați în astfel de misiuni.

Cu răbdare și atenție, salvatorii au început operațiunea de recuperare a animalului, încercând să evite orice mișcare care ar fi putut speria pisica și provoca o cădere de la înălțime.

În timp ce prima misiune era încă în desfășurare, un nou apel la numărul unic de urgență 112 i-a trimis pe pompierii ieșeni într-o altă intervenție. De această dată, o pisică rămăsese blocată în subsolul unui bloc de locuințe de pe strada Decebal.

La locul solicitării a fost mobilizată o autospecială de stingere cu apă și spumă, încadrată cu cinci militari, care au început operațiunea de salvare în condiții de siguranță.

Spațiile înguste, întunecoase și greu accesibile transformă astfel de intervenții într-o adevărată provocare, iar recuperarea animalelor necesită multă răbdare și experiență.

Deși pot părea intervenții mai puțin spectaculoase decât stingerea unui incendiu sau descarcerarea victimelor unui accident rutier, astfel de operațiuni reflectă una dintre valorile fundamentale ale pompierilor: protejarea vieții, indiferent că este vorba despre oameni sau animale.

Nu este pentru prima dată când salvatorii ieșeni intervin pentru recuperarea unor animale blocate în copaci, pe acoperișuri, în canale sau în subsoluri, multe dintre aceste misiuni având un final fericit datorită profesionalismului echipajelor. Andrei TURCU