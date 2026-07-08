* după Bacalaureatul susținut pe caniculă, reprezentanții elevilor cer mutarea examenelor mai devreme

Vacanța de vară a intrat din nou în dezbatere după Bacalaureatul 2026, susținut în zile cu temperaturi extreme. Consiliul Național al Elevilor propune ca școala să înceapă mai devreme, pentru ca examenele naționale să nu mai prindă elevii în plin val de caniculă.

Ce propun elevii

Varianta pusă în discuție de reprezentanții elevilor este devansarea începutului de an școlar cu aproximativ două săptămâni. Practic, cursurile ar putea începe pe 2 sau 3 septembrie, nu în jurul datei de 7 septembrie, iar finalul de an ar putea fi mutat astfel încât examenele să se desfășoare mai devreme.

Mihnea Haiduc, președintele Consiliului Național al Elevilor, a explicat că nu este vorba doar despre emoțiile firești ale examenului, ci și despre efortul fizic de a sta trei ore într-o sală supraîncălzită. „Este nevoie de acțiuni concrete de la minister, iar o soluție ar fi ca școala să înceapă cu două săptămâni mai devreme”, a spus Mihnea Haiduc.

Miza este simplă: examenele naționale ar putea fi împinse spre mijlocul lunii iunie, înainte ca temperaturile să atingă praguri critice. Totuși, chiar reprezentanții elevilor admit că mutarea calendarului nu rezolvă problema pe termen lung. Într-un climat tot mai imprevizibil, școlile au nevoie și de investiții reale în infrastructură: săli aerisite, apă, ventilare, umbrire și reguli clare pentru zilele cu risc termic.

Cum arată calendarul oficial 2026–2027

Deocamdată, structura anului școlar 2026–2027 este deja stabilită. Potrivit Ministerului Educației, cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027. Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar se va încheia pe 4 iunie 2027, iar pentru clasa a VIII-a pe 11 iunie 2027. Asta înseamnă că orice modificare substanțială ar trebui decisă oficial și anunțată din timp. Școlile, familiile și inspectoratele au nevoie de predictibilitate, mai ales într-un sistem în care examenele, admiterea la liceu, vacanțele și calendarele universitare sunt legate între ele.

Clara DIMA