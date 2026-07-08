* În ciuda renumelui pe care îl are Iașul în domeniul educației, județul rămâne pe locul al 15-lea la nivel național, fiind depășit nu doar de București și Cluj, ci și de județe precum Prahova, Suceava, Brăila, Gorj, Galați, Argeș, Bistrița-Năsăud, Ilfov, Harghita, Alba, Brașov și Timiș

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 aduc o imagine cu două fețe pentru județul Iași. Deși unul dintre cele mai importante centre universitare și educaționale ale României continuă să producă elevi de elită, statisticile oficiale arată că performanța generală este departe de a plasa județul în fruntea clasamentului național.

După soluționarea contestațiilor, 79,4% dintre absolvenții clasei a VIII-a din județul Iași au obținut medii de cel puțin 5,00, în creștere cu doar 0,1 puncte procentuale față de rezultatele inițiale. Practic, contestațiile au schimbat foarte puțin situația generală: doar patru elevi au reușit să depășească pragul promovării, reducând numărul mediilor sub 5 de la 1.310 la 1.306.

În ciuda renumelui pe care îl are Iașul în domeniul educației, județul rămâne pe locul al 15-lea la nivel național, fiind depășit nu doar de București și Cluj, ci și de județe precum Prahova, Suceava, Brăila, Gorj, Galați, Argeș, Bistrița-Năsăud, Ilfov, Harghita, Alba, Brașov și Timiș.

Contrastul este și mai puternic atunci când privim performanțele de vârf.

În întreaga țară au fost înregistrate doar șapte medii generale de 10, dintre care trei în București și câte una în județele Iași, Gorj, Mureș și Prahova.

Unul din cinci elevi ieșeni nu a reușit să promoveze examenul

Pentru Iași, singura medie perfectă aparține Cezarei Ștefaniu, absolventă a Colegiului Național „Costache Negruzzi”, care rămâne unicul elev cu nota maximă din județ.

În schimb, cifrele arată că aproape unul din cinci elevi ieșeni nu a reușit să promoveze examenul. 1.306 absolvenți, reprezentând 20,6% dintre participanți, au obținut medii între 1 și 4,99, un procent care ridică serioase semne de întrebare asupra nivelului pregătirii din multe școli ale județului.

Distribuția mediilor confirmă existența unei mase importante de elevi aflați în zona medie a clasamentului. 701 candidați (11,1%) au obținut medii între 8,50 și 8,99, alți 650 (10,3%) s-au situat între 9 și 9,49, iar 213 elevi (3,4%) au încheiat examenul cu medii între 9,50 și 9,99. La polul opus, peste o cincime dintre candidați au rămas sub pragul promovării.

Aproximativ o treime dintre cei care și-au consultat lucrările au considerat că există motive pentru recorectare

Și procesul de contestare a fost unul intens. Înainte de afișarea rezultatelor finale, în județ au fost depuse 2.317 cereri de vizualizare a lucrărilor, dintre care 1.328 la Limba și literatura română și 989 la Matematică. Cu toate acestea, doar 750 de elevi au decis ulterior să formuleze contestații, respectiv 488 la Limba română și 262 la Matematică. Asta înseamnă că aproximativ o treime dintre cei care și-au consultat lucrările au considerat că există motive pentru recorectare.

Clasamentul național pune însă Iașul într-o lumină mai puțin favorabilă decât imaginea de „capitală a educației”.

Bucureștiul conduce detașat, cu un procent impresionant de 92,2% al mediilor peste 5, urmat de Cluj (90,3%), Prahova (83,6%), Suceava (83,4%), Brăila (82,1%), Gorj (82%), Galați (81,6%), Argeș și Bistrița-Năsăud (81,4%), Ilfov (80,7%), Harghita (80,6%), Alba (80,5%), Brașov (80,3%) și Timiș (79,5%), toate înaintea județului Iași.

Rezultatele readuc în discuție o realitate incomodă: deși Iașul găzduiește unele dintre cele mai prestigioase colegii din România și produce anual elevi de excepție, performanța întregului sistem educațional județean este trasă în jos de diferențele uriașe dintre școlile de elită și cele din mediul rural sau din zonele defavorizate. Existența unui singur elev cu media 10 nu poate ascunde faptul că peste 1.300 de copii au încheiat Evaluarea Națională fără să atingă nici măcar media 5.

Pentru absolvenți, emoțiile continuă. Miercuri, 9 iulie, va fi publicată ierarhia județeană folosită la admiterea în liceu, iar între 13 și 20 iulie elevii vor completa fișele de opțiuni. Repartizarea computerizată din 22 iulie va decide viitorul fiecărui candidat și va arăta cât de mult vor cântări diferențele de doar câteva sutimi obținute la Evaluarea Națională.

Carmen DEACONU