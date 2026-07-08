Zeci de copii și tineri din cinci țări aduc tradițiile lumii la Iași

Iașul îmbracă, în aceste zile, haine de sărbătoare. Până pe 10 iulie 2026, municipiul găzduiește cea de-a XXX-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor pentru Copii și Tineret „Cătălina”, unul dintre cele mai longevive și apreciate evenimente dedicate promovării tradițiilor populare în rândul tinerilor.

Parcul Palas s-a transformat într-o scenă multiculturală, unde publicul poate admira costume populare autentice, dansuri și momente artistice susținute de ansambluri din România, Republica Moldova, Muntenegru, Ucraina și Italia. Festivalul aduce la Iași sute de copii și tineri care demonstrează că tradițiile pot depăși granițele și pot uni generații și culturi.

„Promovăm identitatea noastră culturală în fața lumii”

Evenimentul este organizat de Palatul Copiilor Iași, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, beneficiind de sprijinul Centrului Județean pentru Păstrarea și Conservarea Culturii Tradiționale Iași, TVR Iași, Consiliului Județean Iași și Primăriei Municipiului Iași.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a transmis un mesaj în care a subliniat importanța păstrării identității culturale și a implicării noilor generații în promovarea patrimoniului tradițional. „Tradițiile noastre sunt ca rădăcinile unui copac bătrân și înțelept: cu cât sunt mai adânci, cu atât ne ajută să creștem mai înalți și mai frumoși. Ele ne spun povestea neamului și ne arată cine suntem. Atunci când îmbrăcăm o ie, cântăm o doină sau dansăm o horă, nu participăm doar la un spectacol, ci promovăm identitatea noastră culturală în fața lumii”, a afirmat edilul.

Primarul a subliniat că diversitatea culturală reprezintă una dintre marile valori ale Europei și că festivalul oferă participanților ocazia de a-și prezenta identitatea și de a descoperi tradițiile altor popoare.

Organizatorii îi invită pe ieșeni să participe la spectacolele desfășurate în Parcul Palas și să susțină tinerii artiști care aduc pe scenă dansuri, muzică și costume populare reprezentative pentru țările participante. Festivalul „Cătălina” rămâne unul dintre cele mai importante evenimente culturale dedicate copiilor și tinerilor, promovând dialogul intercultural și păstrarea patrimoniului tradițional. Carmen DEACONU