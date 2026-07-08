* românii de pretutindeni care vor să urmeze liceul acasă pot depune dosarele online prin Inspectoratul Școlar Județean Iași * procedura se adresează candidaților pentru clasa a IX-a și a X-a, iar pentru familiile din diaspora, Iașul rămâne una dintre opțiunile importante pe harta educației

Românii din diaspora care vor ca fiii și fiicele lor să continue liceul în România intră, de săptămâna aceasta, în etapa decisivă a admiterii. Inspectoratul Școlar Județean Iași organizează admiterea la studii preuniversitare pentru românii de pretutindeni, pentru anul școlar 2026–2027, la clasa a IX-a și clasa a X-a.

Pentru Iași, procedura are o miză mai mare decât simpla gestionare administrativă a unor dosare. Oraș universitar, centru medical, cultural și educațional puternic, Iașul rămâne un reper pentru familiile românești plecate în străinătate, care caută pentru copiii lor o întoarcere organizată în sistemul de învățământ românesc.

Admiterea se adresează românilor de pretutindeni, inclusiv candidaților din Republica Moldova, Ucraina, Albania, Macedonia, Serbia, Ungaria și diaspora. Locurile sunt în învățământul liceal de stat din România, iar procedura se desfășoară online, prin ISJ Iași.

Dosarele se trimit exclusiv online

Înscrierea se face în perioada 9–16 iulie, prin transmiterea electronică a dosarelor. Documentele trebuie scanate și încărcate în format PDF, conform indicațiilor publicate de ISJ Iași. Dosarele depuse în format fizic, prin poștă, delegat sau personal, nu vor fi evaluate.

Candidații trebuie să pregătească documentele cerute pentru înscriere, printre care cererea-tip, actele de identitate, documentele care atestă studiile absolvite și foile matricole. ISJ atrage atenția că dosarul se încarcă o singură dată, iar transmiterea repetată poate duce la anularea tuturor dosarelor pentru candidatul respectiv.

Pentru familiile aflate în străinătate, această procedură online reduce distanța birocratică, dar cere atenție la detalii. Fișierele trebuie să fie clare, lizibile și salvate corect, astfel încât comisia să poată verifica documentele fără întârzieri.

Calendarul admiterii

Prima etapă este înscrierea online, între 9 și 16 iulie 2026. Rezultatele vor fi afișate pe 21 iulie 2026, iar între 22 și 24 iulie vor fi analizate contestațiile, candidații nerepartizați și cazurile speciale, precum frații, gemenii sau tripleții.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 28 iulie 2026. După afișarea rezultatelor, candidații nu trebuie să confirme sau să infirme intenția de a veni la studii în România. Actele originale vor fi prezentate la începutul anului școlar, la unitatea de învățământ la care elevul a fost admis.

Repartizarea se face computerizat, în funcție de opțiunile completate de candidați și de media de admitere. Candidații sunt analizați în ordinea mediilor, iar sistemul caută primul loc disponibil dintre opțiunile înscrise în fișă.

Clara DIMA