Se semnează contracte pe A8, dar nu cele pe care le așteaptă ieșenii

În ciuda premierelor anunțate de Compania Națională de Investiții Rutiere privind digitalizarea și semnarea primului contract exclusiv electronic pentru Autostrada A8, nimeni nu suflă o vorbă despre tronsonul Târgu Frumos - Lețcani.

În timp ce CNIR vorbește despre contracte de supervizare, proceduri digitale și loturi din județele Mureș și Harghita, ieșenii rămân fără răspunsuri în privința segmentului care ar avea cel mai mare impact imediat asupra județului Iași. Tronsonul Târgu Frumos - Lețcani, considerat de mulți drept cheia deblocării traficului infernal de la intrarea în municipiul Iași, lipsește aproape complet din comunicările oficiale.

Paradoxul este evident. Pe secțiunea montană Miercurea Nirajului – Pipirig, toate cele patru loturi au deja contracte de supervizare, iar unele se află în faza de proiectare sau chiar înaintea începerii lucrărilor. În schimb, pentru sectorul din apropierea Iașului, cel care ar putea scoate din izolare economică cea mai mare aglomerare urbană din Moldova, calendarul rămâne neclar.

Pentru locuitorii județului Iași, discursul despre digitalizare și semnături electronice este binevenit, dar insuficient. Problemele reale sunt altele: data lansării licitației, a desemnării constructorului, data intrării utilajelor pe teren...? Fără răspunsuri la toate acestea, orice veste despre proceduri administrative riscă să fie percepută drept o nouă victorie birocratică, fără efecte concrete pentru cei care petrec zilnic ore în șir în coloanele de pe DN28.

Coșmarul de la Podu Iloaiei se prelungește

Mai mult, tronsonul Târgu Frumos - Lețcani nu este unul oarecare. El reprezintă poarta de intrare în municipiul Iași și unul dintre cele mai importante segmente ale Autostrăzii Unirii din perspectiva mobilității regionale, a investițiilor și a conectării economice cu restul țării. El asigură, de fapt, fluidizarea circulației la intrarea în Podu Iloaiei, poate cel mai negru coșmar al șoferilor din această parte a țării. Fără această porțiune, beneficiile A8 pentru județul Iași vor întârzia considerabil.

În ultimele luni, autoritățile au prezentat numeroase actualizări despre loturile montane și despre secțiunea Miercurea Nirajului - Leghin, însă despre traseul care interesează direct sute de mii de ieșeni informațiile au devenit tot mai rare. Lipsa unui calendar ferm și a unor termene asumate alimentează nemulțumirea publică și sentimentul că Iașul riscă din nou să fie lăsat la coada priorităților.

Digitalizarea este, fără îndoială, un pas înainte pentru administrație. Însă pentru locuitorii județului Iași adevărata veste așteptată nu este că un contract s-a semnat electronic, ci că tronsonul Târgu Frumos - Lețcani intră, în sfârșit, în faza concretă de implementare. Daniel BACIU