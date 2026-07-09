Expoziție interactivă la Iași. Arta care schimbă privirea

* „O nouă perspectivă”, un proiect de pictură, instalație și performance, poate fi vizitat la Galeria „Th. Pallady”

Iașul găzduiește, între 10 și 20 iulie, un eveniment de artă contemporană cu miză vizuală puternică. Galeria de Artă „Theodor Pallady” a U.A.P.R. Filiala Iași găzduiește proiectul expozițional interactiv „O nouă perspectivă”, semnat de artista Mikaela Gemanaru. Expoziția reunește pictură, instalație și performance, iar vernisajul este programat pe 11 iulie, de la ora 18:30. Evenimentul este prezentat de conf. univ. dr. Cristian Neagoe, de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași.

Nu este o expoziție în care vizitatorul intră, privește câteva lucrări și pleacă. Formula anunțată propune o relație mai directă între lucrare, spațiu și public. Pictura nu rămâne singură pe perete, instalația schimbă felul în care este parcursă galeria, iar performance-ul adaugă corp, timp și tensiune unui demers artistic construit în jurul ideii de perspectivă.

De ce poate prinde la public

„O nouă perspectivă” are exact acel tip de subiect care poate scoate arta contemporană din cercul obișnuit al vernisajelor. Titlul este simplu, ușor de reținut, iar tema poate fi înțeleasă imediat: felul în care privim, felul în care interpretăm și felul în care ne lăsăm provocați de imagine.

Într-un oraș în care vara culturală este dominată adesea de festivaluri, concerte și evenimente în aer liber, o expoziție interactivă într-o galerie de pe strada Alexandru Lăpușneanu poate deveni o oprire bună pentru publicul care caută altceva: o experiență scurtă, concentrată, vizuală, potrivită pentru o seară în centru sau pentru un traseu cultural de weekend.

Arta care nu se mai lasă privită de la distanță

Miza unui astfel de proiect nu stă doar în obiectul artistic, ci și în reacția pe care o produce. Când pictura se întâlnește cu instalația și performance-ul, vizitatorul nu mai este doar spectator. El devine parte din traseu, din atmosferă, din felul în care lucrarea se activează.

Pentru Iași, unde există o școală de artă puternică și un public obișnuit cu expozițiile clasice, asemenea proiecte pot funcționa ca o punte între generații. Publicul format în fața tabloului se întâlnește cu publicul atras de experiențe vizuale, de intervenții în spațiu și de evenimente care pot fi fotografiate, discutate și distribuite.

„O nouă perspectivă” are astfel un potențial mai mare decât un simplu anunț cultural. Este un eveniment despre felul în care arta contemporană încearcă să fie văzută, simțită și înțeleasă într-un oraș care încă are nevoie de spații vii, accesibile și curajoase.

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