Rețea care ar fi sifonat aproape 13 milioane de lei prin firme de livrări, destructurată la Iași

O amplă anchetă desfășurată de procurorii DIICOT și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași scoate la iveală un presupus mecanism complex de evaziune fiscală, construit în jurul unor firme partenere ale platformelor de livrare. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 12,8 milioane de lei, iar trei persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile.

Ancheta descrie un sistem care ar fi funcționat timp de aproape cinci ani și care, potrivit procurorilor, a folosit zeci de societăți comerciale pentru a evita plata taxelor către stat.

Potrivit DIICOT, gruparea s-ar fi constituit încă din noiembrie 2021 și ar fi avut drept scop diminuarea obligațiilor fiscale generate de activitatea unor firme care prestau servicii de curierat pentru platforme de livrare.

În aparență, totul părea legal. Societățile comerciale încasau bani pentru serviciile prestate, emiteau facturi și desfășurau activitate economică.

În realitate, susțin anchetatorii, o parte dintre obligațiile fiscale ar fi fost transferate artificial către firme-fantomă, create special pentru a emite facturi aferente unor servicii inexistente.

Aceste operațiuni ar fi permis diminuarea bazei de impozitare și deducerea nelegală a TVA.

19 firme implicate în circuitul financiar. Banii ajungeau rapid în numerar

Anchetatorii au identificat 4 societăți comerciale partenere ale unor platforme online de livrare și 15 firme controlate de membrii grupării, folosite în circuitul evazionist.

Potrivit procurorilor, aceste societăți nu desfășurau activități economice reale, ci aveau rolul de a prelua artificial obligațiile fiscale.

Ulterior, multe dintre ele ar fi intrat în faliment sau ar fi fost radiate fără bunuri și fără disponibilități financiare din care statul să își poată recupera creanțele.

Schema descrisă de DIICOT nu se oprea la emiterea facturilor. Sumele încasate ar fi fost transferate succesiv între firme, după care erau retrase în numerar, inclusiv prin bancomate sau ghișee bancare.

Retragerile erau justificate contabil prin formule precum „avans spre decontare”, fără să existe, potrivit anchetatorilor, operațiuni economice reale care să le susțină.

Rolurile din grupare

Procurorii susțin că fiecare persoană avea atribuții bine stabilite.

Un bărbat de 57 de ani este considerat liderul grupării, fiind acuzat că a coordonat întregul mecanism, a controlat societățile comerciale implicate și a dispus înregistrarea documentelor contabile și realizarea circuitelor financiare.

Un alt suspect, contabil de profesie, este acuzat că ar fi pus la dispoziția grupării expertiza sa profesională pentru întocmirea documentelor financiar-contabile și pentru crearea aparenței de legalitate.

Cea de-a treia persoană arestată este acuzată că administra formal două dintre firmele utilizate pentru emiterea facturilor considerate fictive.

Pe 8 iulie, polițiștii au efectuat 19 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate documente contabile, facturi fiscale, ștampile, carduri bancare, token-uri pentru semnătură digitală, alte mijloace de probă.

Ulterior, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor trei suspecți principali, iar Tribunalul Iași a admis propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În același dosar, alte patru persoane au fost plasate sub control judiciar.

Dacă acuzațiile vor fi confirmate de instanță, cazul de la Iași ar putea deveni unul dintre cele mai importante dosare de evaziune fiscală investigate de DIICOT – Serviciul Teritorial Iași în ultimii ani, atât prin valoarea prejudiciului - aproape 13 milioane de lei - cât și prin complexitatea circuitului financiar descris de procurori.

Andrei TURCU