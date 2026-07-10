250.000 de lei gratis! Zeci de mii de români au intrat în cursa finanțărilor Start-Up Nation

Iașul se pregătește pentru una dintre cele mai mari competiții antreprenoriale din ultimii ani. Miza este uriașă: până la 250.000 de lei pentru fiecare afacere, bani nerambursabili care pot transforma o idee într-o companie și un vis într-un business de succes.

Programul Start-Up Nation revine cu cea mai amplă ediție de până acum, finanțată din fonduri europene de aproximativ 450 de milioane de euro, iar județul Iași este așteptat să fie printre marii beneficiari. Orașul universitar, care produce anual mii de absolvenți și tineri specialiști, are toate șansele să atragă un număr important de proiecte și investiții.

Competiția este însă una fără precedent

La nivel național, 25.594 de persoane s-au înscris în program, iar mii de firme se vor lupta pentru finanțările disponibile. „Din totalul celor 25.594 persoane fizice înscrise, au fost admise 19.328, dintre care 15.027 au dobândit competente antreprenoriale, iar 1.563 se află în curs de formare. De asemenea, în cadrul programului sunt înscrise peste 3.500 de persoane juridice, fiind efectuate lunar plăți către furnizorii de formare profesională”, a transmis Ministerul Economiei și Digitalizării.

Nu toți pretendenții vor ajunge însă la linia de sosire. Diferența o vor face calitatea proiectului, planul de afaceri și respectarea tuturor condițiilor impuse de program.

Pentru tinerii din Iași, oportunitatea este una rară. Cu o finanțare de până la 250.000 de lei, pot fi lansate afaceri în domenii precum IT, producție, servicii, industrii creative sau activități inovatoare, capabile să creeze locuri de muncă și să aducă investiții noi în economia locală.

Noua ediție vine și cu reguli mai stricte. Cursurile de formare antreprenorială au devenit obligatorii, iar finanțarea poate acoperi până la 90% din valoarea investiției, beneficiarii fiind obligați să asigure contribuția proprie și să creeze minimum două locuri de muncă.

Platforma de înscriere pentru unele categorii de beneficiari este în prezent închisă temporar, urmând să fie redeschisă pentru ocuparea locurilor rămase disponibile. Ministerul Economiei anunță că o nouă etapă va fi lansată în perioada următoare, în limita fondurilor disponibile. Daniel BACIU