Panică într-un bloc din apropierea Iașului!

* zeci de oameni au ieșit în grabă din locuințe după izbucnirea unui incendiu la un apartament din Valea Lupului

Momente de panică într-un bloc de locuințe din comuna Valea Lupului, unde un incendiu izbucnit într-un apartament aflat la etajul al cincilea a mobilizat un impresionant dispozitiv de intervenție al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” Iași.

Alarma a fost dată printr-un apel la 112, iar la fața locului au fost trimise de urgență două autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru intervenții la înălțime și o ambulanță SMURD de prim ajutor calificat.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta în baia apartamentului, însă fumul dens a cuprins rapid casa scării și spațiile comune ale imobilului, existând riscul ca focul să se extindă și la celelalte locuințe.

Din cauza degajărilor masive de fum, salvatorii au decis evacuarea preventivă a 15 persoane, pentru a elimina orice risc de intoxicare sau alte incidente.

Pompierii au intervenit rapid pentru localizarea și lichidarea incendiului, evacuarea fumului din apartament și din întregul bloc, precum și pentru împiedicarea propagării flăcărilor la restul clădirii.

Intervenția s-a încheiat cu lichidarea incendiului, fără ca focul să se extindă la alte apartamente. Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită de specialiștii ISU Iași. Andrei TURCU