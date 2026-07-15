Directorii de școli din Iași pot câștiga 3.500 de euro! Au început înscrierile la Gala Premiilor 2026

S-a dat startul uneia dintre cele mai importante competiții dedicate leadershipului din educație. Au început înscrierile la Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2026, ediția care marchează 10 ani de la lansarea inițiativei, iar Iașul va fi unul dintre cele patru mari centre regionale de jurizare.

Asociația pentru Valori în Educație (AVE) a deschis oficial înscrierile pentru directorii și directorii adjuncți care au demonstrat că pot schimba în bine școlile și comunitățile pe care le conduc. Candidații își pot depune dosarele până pe 2 august 2026, iar câștigătorii vor fi desemnați în cadrul Galei programate pe 22 octombrie.

În ultimul deceniu, competiția a reunit peste 1.354 de directori, a implicat 578 de jurați și a recompensat 38 de lideri din educație, transformându-se într-un reper pentru recunoașterea performanței manageriale din școlile românești.

Iașul, pe harta marilor centre de evaluare

Ediția din acest an aduce o veste importantă pentru regiunea Moldovei: Iașul va găzdui una dintre etapele regionale de jurizare, alături de Cluj-Napoca, Craiova și Timișoara.

În cadrul acestor sesiuni, candidații vor fi evaluați de jurii formate din lideri din mediul de afaceri, experți în educație, specialiști în resurse umane, jurnaliști, reprezentanți ai societății civile, elevi și foști laureați ai Galei.

Sunt eligibili directorii și directorii adjuncți aflați în funcție în unități de învățământ preuniversitar de stat, precum și în școli private sau confesionale autorizate ori acreditate care nu percep taxe elevilor. Evaluarea va avea în vedere activitatea desfășurată în perioada 1 ianuarie 2025 – 30 mai 2026.

În paralel cu înscrierile, profesori, elevi, părinți, autorități locale, ONG-uri, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mass-media pot recomanda directori pe care îi consideră modele de leadership.

Trei categorii și marele premiu

Directorii se pot înscrie la maximum două dintre cele trei categorii: Directorul Anului pentru Inovare, Directorul Anului pentru Egalitate de Șanse, Directorul Anului pentru Antreprenoriat.

Finaliștii vor intra automat în cursa pentru marele trofeu „Directorul Anului 2026”, distincție acordată liderului care demonstrează impact excepțional asupra întregii comunități școlare.

Câștigătorii vor primi un premiu de 3.500 de euro destinat școlii pe care o conduc, acces la Academia de Leadership și Management Școlar, precum și oportunitatea de a face parte din juriul unei ediții viitoare.

Toți finaliștii vor beneficia timp de un an de acces gratuit la platforma EduMetrix, instrument destinat dezvoltării și managementului performant al unităților de învățământ. „În fiecare an descoperim directori care găsesc răspunsuri diferite pentru nevoile comunităților lor, dar care au în comun același lucru: leadership construit pe valori. După 10 ani, continuăm să aducem în atenția publicului oameni care demonstrează că schimbarea în educație începe cu curaj, responsabilitate și încredere”, a declarat Simona Pavelescu, director executiv al Asociației pentru Valori în Educație. Carmen DEACONU