Statul accelerează investițiile spre Ucraina. Infrastructura feroviară din Moldova se prăbușește

CFR SA accelerează investițiile pe ruta strategică Dărmănești – Vicșani – Frontieră, acolo unde a fost semnat un nou contract de aproape 42 de milioane de lei pentru reabilitarea podului feroviar care face legătura spre Ucraina. În schimb, marile proiecte feroviare din Moldova rămân, în continuare, blocate între promisiuni, studii și termene împinse din an în an.

Contractul, în valoare de 41,99 milioane de lei fără TVA, a fost atribuit unei asocieri conduse de EUROPAN PROD S.A. și prevede proiectarea și execuția lucrărilor pentru podul feroviar de pe linia Dărmănești – Vicșani - Frontieră. Investiția este finanțată în principal din fonduri europene, prin programul destinat coridoarelor de solidaritate dintre Uniunea Europeană și Ucraina.

Mesajul este cât se poate de clar: linia ferată spre Ucraina a devenit o miză strategică pentru București și Bruxelles. Obiectivul este creșterea capacității de transport pentru mărfuri și pasageri, în contextul războiului și al noilor rute comerciale dezvoltate în regiune.

Moldova are cele mai învechite infrastructuri feroviare din țară

În același timp însă, realitatea din Moldova este cu totul alta. Regiunea continuă să aibă una dintre cele mai învechite infrastructuri feroviare din România. Pe numeroase tronsoane, trenurile circulă cu viteze care amintesc de secolul trecut, iar modernizarea liniilor către Iași, Suceava sau Botoșani înaintează într-un ritm care îi face pe călători să piardă ore întregi pe drum.

Paradoxul este uriaș. Pentru legătura cu Ucraina se găsesc rapid fonduri, se semnează contracte și se stabilesc termene clare. Pentru modernizarea căilor ferate folosite zilnic de sute de mii de moldoveni, așteptarea pare să nu se mai termine.

Noua investiție de la Vicșani va îmbunătăți siguranța și capacitatea de tranzit pe ruta transfrontalieră, însă ridică inevitabil întrebarea pe care o pun tot mai mulți locuitori ai Moldovei: când va deveni o prioritate și infrastructura feroviară a propriilor cetățeni?

În timp ce podurile spre Ucraina intră în șantier, liniile ferate din Moldova rămân, în mare parte, captive într-o altă epocă. Iar pentru pasagerii care circulă zilnic între Iași, Suceava, Bacău sau București, schimbarea încă nu se vede în gări, pe șine sau în timpul petrecut în tren.

Daniel BACIU