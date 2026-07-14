„S-a născut” noul club al Iașului. Chirica explodează: „Nu va mai fi o vacă de muls!”

* administrația locală susține că noua structură va fi organizată împreună cu mediul universitar și va funcționa pe principii de transparență și stabilitate financiară, fără excesele care au marcat trecutul * „Acest club nu va mai fi o vacă de muls pentru profitori și sinecuriști”, a transmis primarul Mihai Chirica

După luni întregi de negocieri, scenarii eșuate și dispute politice, Consiliul Local Iași a dat undă verde unei decizii care schimbă radical harta fotbalului ieșean. Cu votul aleșilor locali, CSM Iași 2020 și secția de fotbal a ACS USV Iași vor forma un nou club, care va evolua în Liga a III-a sub numele Club Sportiv USV CSM Iași 2020.

Este, practic, încercarea administrației locale de a reconstrui fotbalul ieșean după mai bine de două decenii de insolvențe, falimente, datorii și proiecte eșuate.

Noua echipă va prelua locul ocupat de ACS USV Iași în Liga a III-a, iar finanțarea va veni din bugetul municipalității, în cadrul unei asocieri care va funcționa cel puțin zece ani.

„Fotbalul ieșean a fost căpușat!”

Anunțul a fost însoțit de unul dintre cele mai dure atacuri lansate vreodată de primarul Mihai Chirica la adresa celor care au condus sau au gravitat în jurul fostelor structuri fotbalistice din Copou.

Edilul susține că ani la rând clubul a fost folosit în interes personal de oameni care s-au îmbogățit din banii destinați fotbalului, iar acum critică tocmai încercarea de a construi un club public. „Privesc cu stupefacție cum o parte dintre cei care au contribuit la prăbușirea fotbalului ieșean și care s-au îmbogățit pe spatele clubului își dau acum cu părerea și aruncă cu noroi în Primărie și în oraș”, afirmă Chirica.

Mesajul său este fără echivoc: „Acest club nu va mai fi o vacă de muls pentru profitori și sinecuriști”.

Un nou început după ani de falimente și improvizații

Primăria susține că actualul proiect încearcă să rupă definitiv legătura cu modelul care a dus la prăbușirea fostei Politehnica Iași.

În 2010, după retrogradarea din Liga I și acumularea unor datorii de aproximativ trei milioane de euro, vechiul club a intrat în insolvență și apoi în faliment. Structura care a continuat activitatea s-a format prin fuziunea unui club din Prahova cu CS Navobi Iași, însă problemele financiare au continuat, culminând cu o nouă insolvență.

Potrivit Primăriei, tentativa de preluare directă a locului în campionat de către CSM Iași 2020 a fost blocată de creditorii fostului club, inclusiv de ANAF, motiv pentru care asocierea cu Universitatea de Științele Vieții a devenit soluția aleasă.

Administrația locală susține că noua structură va fi organizată împreună cu mediul universitar și va funcționa pe principii de transparență și stabilitate financiară, fără excesele care au marcat trecutul.

Rămâne însă provocarea cea mai dificilă: transformarea unei echipe de Liga a III-a într-un proiect capabil să readucă Iașul în fotbalul mare și să recâștige încrederea unei galerii dezamăgite după ani întregi de promisiuni și eșecuri. Dsaniel LEONTE