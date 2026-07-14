* luptele ieșenilor pentru pământ nu s-au încheiat * nu se mai poartă la marginea ogoarelor, ci în instanțe, comisii și birouri de cadastru, între sentințe, titluri greșite și moșteniri blocate * în 2025, Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor și prefectul au fost reprezentați în 1.955 de cauze civile * alte sute de documentații continuă să fie verificate și în 2026

La 35 de ani de la adoptarea Legii fondului funciar, județul Iași încă își măsoară, corectează și judecă proprietățile. Unele titluri trebuie rectificate, altele sunt contestate sau anulate, iar sentințele definitive trebuie transformate în documente care să permită proprietarilor să folosească efectiv terenurile.

Aproape 2.000 de procese privind proprietatea asupra terenurilor

În cursul anului 2025, Comisia Județeană de Fond Funciar Iași și prefectul au fost reprezentați în 1.955 de cauze civile aflate pe rolul instanțelor. Dintre acestea, 619 au fost soluționate în primă instanță, iar 123 au primit soluții definitive în perioada analizată.

Pentru instrumentarea acestor cauze au fost redactate 2.432 de acte procedurale, între care întâmpinări, concluzii scrise, interogatorii, adrese și căi de atac.

Alte 566 de cauze au fost deschise într-un singur an

În 2025 au fost înregistrate 566 de cauze noi. Cele mai multe, 176, au vizat rectificarea titlurilor de proprietate. Alte 116 dosare au avut ca obiect anularea totală sau parțială a titlurilor, 77 au fost acțiuni privind obligația de a face, iar 57 au urmărit anularea unor hotărâri ale Comisiei Județene. În spatele acestor formulări juridice pot exista suprafețe trecute greșit în acte, amplasamente care nu corespund realității din teren, titluri emise pentru aceleași parcele sau hotărâri care obligă autoritățile să pună proprietarii în posesie.

1.715 documentații verificate de Comisia de Fond Funciar

În paralel cu procesele, colectivul de lucru al Comisiei Județene de Fond Funciar a verificat, în 2025, 1.715 documentații. Dintre acestea, 1.080 au privit rectificarea administrativă a titlurilor, 488 au fost trimise de comisiile locale pentru modificarea titlurilor, iar 147 au urmărit modificarea sau anularea actelor în baza unor hotărâri judecătorești. Comisia s-a întrunit în zece ședințe și a adoptat 655 de hotărâri. În baza documentațiilor verificate au fost emise 1.273 de titluri de proprietate și 298 de duplicate.

Volumul de lucru a rămas ridicat și în 2026. La ședința din iunie, Prefectura Iași a anunțat analizarea a 257 de documentații de fond funciar.

Doar șase comune au cadastrarea finalizată integral

Problemele funciare sunt amplificate și de ritmul lent al cadastrării sistematice. La 30 iunie 2026, în evidențele ANCPI apăreau numai șase comune din județul Iași cu lucrările finalizate integral la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale.

Este vorba despre Erbiceni, Mogoșești-Siret, Țibana, Bălțați, Golăiești și Heleșteni. Erbiceni, Mogoșești-Siret și Țibana apar pe lista localităților finalizate prin proiectul major, iar celelalte trei au fost acoperite integral prin combinarea mai multor surse de finanțare.

Această situație nu înseamnă că în restul județului proprietățile nu sunt cadastrate. Există terenuri înscrise individual și sectoare cadastrale finalizate, dar procedura nu s-a dus la bun sfârșit.

În alte 16 comune ieșene sunt în desfășurare lucrări de înregistrare sistematică. Documentele ANCPI estimează că acestea vizează 217.010 unități cadastrale, pe o suprafață totală de 79.669 de hectare.

Lucrările sunt în derulare în Butea, Dumești, Hălăucești, Lespezi, Lețcani, Miroslava, Miroslovești, Moțca, Popricani, Rediu, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Strunga, Ungheni, Valea Seacă și Victoria.

După mai bine de trei decenii, războiul pentru pământ continuă la Iași. Nu se mai vede prin garduri mutate peste noapte, ci prin miile de acte care circulă între primării, Prefectură, cadastru și instanțe. Iar cele aproape 2.000 de cauze civile arată că dosarul proprietății este departe de a fi închis.

Dan DIMA