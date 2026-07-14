* festivalul organizat de Teatrul „Luceafărul” ajunge la ediția a XIX-a * prin spectacole, expoziții, conferințe, lansări și intervenții în spațiul public, FITPTI nu ocupă doar sălile de teatru, ci schimbă temporar ritmul orașului

Iașul va redeveni, între 1 și 8 octombrie 2026, o scenă deschisă artiștilor și publicului de toate vârstele. Ediția a XIX-a a Festivalului Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr – FITPTI va avea tema „Societatea spectacolului” și va aduce în oraș producții și proiecte artistice construite în jurul relației dintre realitate, imagine și aparență.

De la „Diversitate și dialog” la „Societatea spectacolului”

FITPTI a fost organizat pentru prima dată în 2008, sub tema „Diversitate și dialog”. Edițiile următoare au urmărit subiecte precum „Inovație și creativitate”, „Interconexiuni”, „Mari creatori”, „Est-Vest Europa”, „Ludic” și „Noi realități teatrale”. În 2015, festivalul a avut în centru tânărul artist român, iar ulterior temele au fost „Neliniștile prezentului”, „Orizonturi”, „Altfel” și „Libertate”. Nici pandemia nu a întrerupt proiectul. Ediția din 2020, intitulată „Avarie pandemică”, a combinat evenimentele cu public cu formule adaptate restricțiilor perioadei. Au urmat „Artă și tehnologie”, în 2021, „Conflict-Confruntare”, în 2022, „Feminin-Masculin”, în 2023, „Tranziție”, în 2024, și „Putere și vulnerabilitate”, în 2025. Lista temelor arată că festivalul a încercat, de la o ediție la alta, să transforme scena într-un loc de analiză a schimbărilor sociale, tehnologice și culturale.

Ediția din 2026 continuă această direcție. „Societatea spectacolului” trimite către o lume în care imaginea publică, rețelele sociale, divertismentul, politica și viața personală se suprapun tot mai mult. În acest context, teatrul poate deveni spațiul în care publicul învață să privească dincolo de decor, de aparență și de imaginea atent construită.

FITPTI nu se adresează exclusiv copiilor. Publicul tânăr este înțeles în sens larg, incluzând copii, adolescenți, studenți, adulți și spectatori dispuși să descopere formule artistice noi.

Spectacole în spații aternative și teatru de hârtie

Festivalul a scos constant spectacolele din sediul Teatrului „Luceafărul” și le-a dus în diferite spații ale Iașului. La ediția din 2025 au participat peste 400 de artiști, evenimentele s-au desfășurat în peste 25 de locuri din oraș, iar organizatorii au estimat un public de aproximativ 35.000 de spectatori. Importanța FITPTI vine și din continuitate. Într-un peisaj cultural în care multe proiecte depind de finanțări schimbătoare, festivalul a ajuns la 19 ediții fără să piardă componenta internațională și legătura cu publicul local. Evenimentul a primit certificarea europeană EFFE încă din perioada 2015-2016 și a fost ulterior reatestat. Evaluatorii europeni au remarcat legăturile internaționale, construcția fiecărei ediții în jurul unei teme și rolul festivalului în comunitatea locală. Prin spectacole, expoziții, conferințe, lansări și intervenții în spațiul public, FITPTI nu ocupă doar sălile de teatru, ci schimbă temporar ritmul orașului. În acest an, programul va include și expoziția „Teatru de hârtie”, realizată de scenograful maghiar Bagossy Levente. Colecția cuprinde 20 de machete prin care artistul a păstrat, în format miniatural, decorurile și universurile unor spectacole realizate de-a lungul unei cariere de aproximativ trei decenii. Expoziția va ajunge la Iași cu sprijinul Institutului Liszt – Centrul Cultural Maghiar București. „Care sunt urmele materiale care țin vie memoria teatrului? Piesa tipărită în diverse feluri, costumele, elementele de decor, ah, da, și ce scriem noi, teatrologii, despre un spectacol. Scenograful Levente Bagossy și-a transferat câteva dintre creații în 20 de machete pe care, cu ajutorul Institutului Liszt – Centrul Cultural Maghiar București, le aducem la FITPTI. «Teatru de hârtie» este intitulată colecția de teatru liliputan, o minunăție de privit într-o vreme în care virtualitatea scenei este tot mai prețuită”, a declarat Oltița Cîntec.

Machetele sunt mai mult decât simple copii ale unor decoruri. Ele arată etapa în care scenografia este încă o idee construită la scară mică, înainte ca spațiul imaginat de artist să fie transformat într-o scenă pe care intră actorii.

Maura ANGHEL