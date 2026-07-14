Iașul intră în era trenurilor cadențate. Naveta se schimbă radical

* scopul este ca, începând cu noul contract de servicii publice pentru perioada 2027–2042, transportul feroviar să devină mai rapid, mai atractiv și mai ușor de utilizat * pentru navetiști, studenți și toți cei care folosesc trenul în jurul Iașului, proiectul ar putea însemna sfârșitul programelor imprevizibile și al așteptărilor interminabile în gări

În sfârșit, o veste pe care mii de ieșeni o așteptau de ani de zile! Iașul a fost inclus în proiectul național care promite să schimbe radical transportul feroviar, iar primul pas a fost făcut prin semnarea contractului pentru introducerea trenurilor cadențate – adică garnituri care vor circula la intervale regulate și predictibile, după modelul marilor orașe europene.

Un tren cadențat (sau mersul de tren cadențat) înseamnă că trenurile circulă la intervale orare regulate și fixe (de exemplu, din oră în oră sau la fiecare 30 de minute). Autoritatea pentru Reformă Feroviară dezvoltă acum acest sistem pentru 41 de orașe din țară, inclusiv pentru zona metropolitană Iași. Sistemul elimină necesitatea de a verifica mereu orarele complexe. Pasagerii știind că trenul pleacă, spre exemplu, mereu la și 15 sau și 45 ale fiecărei ore, obțin o predictibilitate mult mai mare.

Pentru navetiști, studenți și toți cei care folosesc trenul în jurul Iașului, proiectul ar putea însemna sfârșitul programelor imprevizibile și al așteptărilor interminabile în gări. Obiectivul este crearea unei rețele feroviare moderne, adaptate nevoilor reale de mobilitate și conectată cu transportul regional și național.

Contractul, în valoare de peste 10,4 milioane de lei, a fost semnat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară cu asocierea româno-franceză TTL Planning – Systra, iar implementarea va dura doi ani. În această perioadă vor fi analizate fluxurile de călători, capacitatea infrastructurii și vor fi elaborate noile grafice de circulație pentru trenurile cadențate.

Iașul se află printre cele mai importante orașe incluse în proiect, alături de București, Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Constanța, Craiova și alte mari centre urbane. Scopul este ca, începând cu noul contract de servicii publice pentru perioada 2027–2042, transportul feroviar să devină mai rapid, mai atractiv și mai ușor de utilizat.

Dacă proiectul va fi implementat conform planului, mii de ieșeni care fac zilnic naveta ar putea beneficia de trenuri mai dese, conexiuni mai bune și un program de circulație ușor de memorat, apropiind Iașul de standardele transportului feroviar din Europa Occidentală. Daniel BACIU