Iași Open rămâne fără încă o mare vedetă

* după retragerea Soranei Cîrstea, și principala favorită, Jaqueline Cristian, a anunțat că nu va mai evolua la UniCredit Iași Open * aAccidentarea la genunchi a obligat-o pe ocupanta locului 37 WTA să spună „stop”, chiar după ce ajunsese la Iași și efectuase primele antrenamente

Lovitură grea pentru UniCredit Iași Open și pentru iubitorii tenisului din Capitala Moldovei! După ce Sorana Cîrstea a anunțat că nu poate participa din cauza unei accidentări, turneul de la Iași pierde încă o vedetă de prim-plan. Jaqueline Cristian, principala favorită și una dintre cele mai în formă jucătoare din circuit, s-a retras oficial din competiție, tot din motive medicale.

Ocupanta locului 37 WTA ajunsese încă de sâmbătă la Iași

Jaqueline Cristian efectuase primele antrenamente la Iași, însă problemele la genunchi au obligat-o să renunțe înainte de debutul în competiție. Românca urma să o înfrunte în primul tur pe franțuzoaica Leolia Jeanjean, însă duelul mult așteptat nu va mai avea loc. „Am venit la Iași cu multă încredere și cu bucuria de a reveni la un turneu de care mă leagă amintiri foarte frumoase. Din păcate, o problemă la genunchi nu mi-a permis să continui și am fost nevoită să mă retrag. Îmi pare foarte rău că nu am putut fi pe teren în fața publicului, dar sănătatea trebuie să fie prioritatea în acest moment”, a transmis Jaqueline Cristian.

Retragerea vine după ce și Sorana Cîrstea a declarat forfait, ceea ce înseamnă că UniCredit Iași Open rămâne, chiar înainte de start, fără cele mai importante două nume ale tenisului românesc. Pentru spectatorii care așteptau să le vadă la lucru pe cele două sportive, vestea este o adevărată dezamăgire.

Chiar și în aceste condiții, turneul de la Iași promite meciuri spectaculoase, însă absența Soranei Cîrstea și a Jaquelinei Cristian schimbă radical tabloul competiției și lasă un gol uriaș într-un eveniment care își propunea să aducă la Iași cele mai mari nume ale tenisului feminin românesc. Carmen DEACONU