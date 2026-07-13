România este pe podiumul Uniunii Europene la numărul de paturi de spital raportat la populație, iar Iașul confirmă poziția de cel mai important centru medical din țară după București. Județul are mai multe paturi decât Cluj și Timiș, două dintre cele mai mari centre universitare medicale.

România, printre liderii UE la numărul de paturi de spital

România se află printre statele Uniunii Europene cu cea mai mare capacitate de spitalizare raportată la populație, potrivit datelor Eurostat pentru anul 2024.

Țara noastră are 731 de paturi de spital la 100.000 de locuitori, ceea ce o plasează pe locul al treilea în Uniunea Europeană, după Bulgaria, cu 870 de paturi, și Germania, cu 759 de paturi.

Media Uniunii Europene este de 507 paturi de spital la 100.000 de locuitori.

Datele arată o particularitate a sistemului medical românesc: există o capacitate mare de spitalizare, însă România rămâne sub media europeană la infrastructura destinată îngrijirii rezidențiale pe termen lung.

România are multe paturi de spital, dar puține centre pentru îngrijire pe termen lung

În 2024, Uniunea Europeană avea aproximativ 2,3 milioane de paturi de spital. Majoritatea erau destinate îngrijirii curative, pentru tratarea bolilor și accidentelor.

În schimb, la capitolul centre rezidențiale pentru îngrijirea pe termen lung, România se află mult sub media europeană.

Dacă media UE este de aproximativ 500 de locuri la 100.000 de locuitori, România are puțin peste 200 de locuri la 100.000 de locuitori.

Țări precum Țările de Jos, Suedia, Belgia, Malta și Finlanda depășesc 1.200 de locuri la 100.000 de locuitori.

Diferența arată că sistemul românesc se bazează încă în mare măsură pe spitale pentru pacienții cronici și vârstnici, în lipsa unei rețele dezvoltate de îngrijire pe termen lung.

Iașul, al doilea județ din România după numărul de paturi de spital

La nivel național, județul Iași ocupă locul al doilea după București în ceea ce privește numărul de paturi aprobate pentru spitalizare continuă.

Conform Planului Național de Paturi pentru anul 2025, județul Iași are 6.373 de paturi, depășind alte centre medicale universitare importante:

București – 20.110 paturi;

Iași – 6.373 paturi;

Cluj – 6.169 paturi;

Timiș – 4.903 paturi.

Poziția Iașului reflectă rolul său de principal centru medical al regiunii Moldovei, cu pacienți care ajung aici din județele din nord-estul României și, în numeroase cazuri, din Republica Moldova.

Pol medical național

Iașul concentrează unele dintre cele mai importante unități medicale universitare din România.

Printre spitalele cu rol regional se află:

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”;

Institutul Regional de Oncologie Iași;

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu”;

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria”;

Institutul de Psihiatrie „Socola”;

Spitalul Clinic de Neurochirurgie „N. Oblu”;

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă”.

Spitalul „Sfântul Spiridon”, cea mai mare unitate medicală din Moldova, are peste 1.100 de paturi și asigură tratamentul unor cazuri complexe pentru întreaga regiune.

Iașul depășește Clujul și Timișul la infrastructura de spitalizare

Clasamentul după numărul de paturi arată o situație interesantă în sistemul sanitar românesc.

Clujul este recunoscut pentru universitățile medicale, cercetare și servicii medicale de înaltă specializare, iar Timișul este unul dintre cele mai dezvoltate centre medicale din vestul țării.

Totuși, după criteriul strict al numărului de paturi de spital, Iașul se află înaintea ambelor județe.

Această poziție confirmă importanța strategică a orașului în rețeaua medicală națională și rolul său de centru de referință pentru estul României.

Provocarea următorilor ani: mai multe servicii de recuperare și îngrijire

Datele europene arată că România nu are problema unei capacități reduse de spitalizare, ci mai ales a echilibrului dintre spitale și serviciile de îngrijire pe termen lung.

Pentru Iași, unde presiunea asupra spitalelor regionale este ridicată, dezvoltarea centrelor de recuperare, a serviciilor pentru vârstnici și a îngrijirii la domiciliu reprezintă una dintre direcțiile importante pentru perioada următoare.

România este printre liderii UE la paturi de spital raportate la populație, iar Iașul este al doilea centru din țară după București ca număr de paturi, înaintea Clujului și Timișului. Clara DIMA