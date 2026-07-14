Iașul rămâne fără piste pentru biciclete! Orașul, obligat să regândească modul în care împarte strada

Eliminarea indicatoarelor pentru pistele de biciclete din municipiu a scos la lumină o problemă veche: multe dintre traseele marcate în ultimii ani nu ofereau siguranță reală, ci doar o aparență de infrastructură modernă.

Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ Iași (APTA) atrage atenția că dispariția acestor indicatoare nu trebuie privită ca o victorie sau ca un eșec, ci ca recunoașterea unei realități ignorate prea mult timp: o mare parte dintre pistele existente nu respectau standardele actuale și creau conflicte între bicicliști și pietoni.

„Piste” care au transformat trotuarele în zone de risc

Ani la rând, în mai multe zone din Iași au fost trasate benzi pentru biciclete direct pe trotuare, acolo unde spațiul era deja insuficient pentru pietoni. În loc să creeze un sistem sigur de deplasare alternativă, aceste amenajări au dus la situații tensionate între cei care merg pe jos și cei care folosesc bicicleta.

APTA susține că a solicitat în repetate rânduri renunțarea la infrastructura neconformă și construirea unei rețele moderne de piste, adaptată modelelor europene: trasee separate de traficul auto, realizate la nivelul carosabilului sau pe străzi unde viteza mașinilor poate fi redusă.

Bicicliștii se întorc pe carosabil: problema reală este viteza din oraș

Odată cu eliminarea pistelor neconforme, bicicliștii trebuie să circule, în mod clar, pe carosabil. Însă aici apare una dintre cele mai mari provocări pentru Iași: traficul intens și vitezele ridicate de pe arterele principale.

Reprezentanții APTA avertizează că un oraș în care viteze de 80-100 km/h ajung să fie percepute ca normale nu poate deveni un spațiu sigur pentru biciclete. „Problema nu este bicicleta, ci modul în care sunt construite și utilizate străzile”, transmit activiștii pentru transport alternativ, care cer o schimbare de viziune asupra mobilității urbane.

Un proiect așteptat de ani de zile: pista dintre Agronomie și Tudor Vladimirescu

Una dintre soluțiile susținute de APTA este realizarea pistei pentru biciclete dintre campusurile studențești Agronomie și Tudor Vladimirescu, proiect pentru care există deja documentație tehnică.

Spre deosebire de vechile marcaje de pe trotuare, această pistă ar urma să fie amplasată pe carosabil, separată de traficul auto și concepută pentru circulația în condiții de siguranță.

Problema este că proiectul așteaptă de ani buni să treacă de etapa de planificare la cea de execuție.

Trotuarele revin pietonilor, dar orașul trebuie să ofere alternative

Pentru pietoni, eliminarea benzilor de pe trotuare înseamnă revenirea spațiului public la funcția sa principală: deplasarea în siguranță pe jos.

Pentru bicicliști însă, schimbarea ridică o problemă esențială: unde pot circula în siguranță într-un oraș care încă nu are o rețea coerentă de infrastructură alternativă? Răspunsul, spun reprezentanții APTA, trebuie să vină printr-o transformare profundă a străzilor ieșene.

Bulevardele Iașului, construite pentru mașini, nu pentru oameni

Marile artere ale orașului ar trebui regândite ca adevărate bulevarde urbane, nu doar ca trasee pentru tranzitul rapid al autoturismelor.

Asta ar însemna piste de biciclete protejate, trotuare generoase, spații verzi și o reducere a vitezelor acolo unde siguranța oamenilor trebuie să fie prioritară.

APTA atrage atenția că lucrări recente precum cele de pe Bucium și Poitiers au ratat ocazia de a include infrastructură pentru biciclete, deși vorbim despre două dintre cele mai importante axe ale Iașului.

Cartierele pot deveni rapid zone prietenoase cu bicicleta

Nu toate soluțiile presupun investiții uriașe. O parte importantă a rețelei de biciclete poate fi dezvoltată prin măsuri simple: limitarea vitezei, calmarea traficului și transformarea unor străzi de cartier în zone unde bicicletele și mașinile pot circula împreună în siguranță.

Este modelul folosit de numeroase orașe europene, unde nu fiecare stradă are nevoie de o pistă separată, dar fiecare stradă trebuie să fie sigură.

Mesaj către Poliție: controale acolo unde există pericol real

APTA solicită și o abordare echilibrată din partea Poliției Rutiere Iași. Reprezentanții organizației spun că trebuie făcută diferența între comportamentele care pun în pericol siguranța publică și situațiile în care bicicleta este folosită normal, în ritm redus.

Un copil care învață să meargă pe bicicletă, un părinte care își însoțește copilul sau o persoană care se deplasează prudent nu trebuie tratați la fel ca cei care circulă agresiv sau pun în pericol pietonii.

În schimb, spun aceștia, prioritatea controalelor trebuie să fie viteza excesivă, depășirile periculoase și abaterile care pot provoca accidente grave.

Iașul, obligat să aleagă: oraș pentru mașini sau oraș pentru oameni?

APTA reamintește că, încă din 2023, a solicitat Poliției Rutiere analizarea tuturor pistelor de biciclete din municipiu. În urma verificărilor, Poliția a cerut Primăriei Iași desființarea pistelor neconforme și realizarea unor trasee corecte. Potrivit organizației, aceste măsuri nu au fost aplicate la timp, iar municipalitatea a primit sancțiuni contravenționale.

Acum, dispariția indicatoarelor deschide o nouă etapă. Una în care administrația locală trebuie să decidă dacă problema va fi doar „ștearsă” de pe străzi sau dacă va deveni punctul de plecare pentru o rețea modernă de transport alternativ.

Iașul are nevoie de piste adevărate, nu de marcaje pe asfalt. Are nevoie de străzi sigure, nu doar de reguli pe hârtie. Iar miza nu este doar bicicleta, ci felul în care va arăta orașul în următorii ani.

Daniel BACIU