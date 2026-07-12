Rezultate finale, Bacalaureat 2026: scade performanța Iașului!

* din 5.119 candidați prezenți, 890 nu au promovat examenul, iar rata cumulată de promovare a coborât la 82,6%, sub nivelul de 83,2% înregistrat anul trecut * au fost înregistrate 2.238 contestații, dintre care 956 numai la Limba și literatura română, ceea ce arată că un număr important de candidați au considerat că notele inițiale nu reflectau nivelul lucrărilor lor

Deși Iașul se menține în topul județelor la examenul național de Bacalaureat, rezultatele finale ascund și o realitate mai puțin confortabilă. Aproape 700 de absolvenți ai promoției 2026 nu au reușit să promoveze examenul, iar peste 2.200 de contestații au fost depuse în încercarea de a schimba rezultatele inițiale.

Din cei 4.759 de absolvenți ai promoției curente care s-au prezentat la examen, 4.104 au promovat, ceea ce înseamnă că 655 de elevi au rămas fără diploma de Bacalaureat după prima sesiune.

Chiar dacă rata de promovare a crescut la 86,2% în urma contestațiilor și plasează Iașul pe locul al cincilea la nivel național, rezultatul este cu 0,5 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în 2025, semn că performanța județului nu mai urmează aceeași tendință ascendentă.

Situația este și mai relevantă dacă sunt luați în calcul toți candidații, inclusiv cei din promoțiile anterioare. Din 5.119 candidați prezenți, 890 nu au promovat examenul, iar rata cumulată de promovare a coborât la 82,6%, sub nivelul de 83,2% înregistrat anul trecut.

2.238 contestații, 956 numai la Limba și literatura română

Un alt indicator care ridică semne de întrebare este numărul foarte mare al contestațiilor: 2.238, dintre care 956 numai la Limba și literatura română, ceea ce arată că un număr important de candidați au considerat că notele inițiale nu reflectau nivelul lucrărilor lor.

Deși Iașul rămâne peste media națională și își păstrează poziția în elita educației românești, cifrele arată că performanța nu trebuie privită doar prin prisma clasamentelor. În spatele procentelor se află sute de tineri care nu au reușit să obțină diploma de Bacalaureat și care vor fi nevoiți să încerce din nou în sesiunea din august.

Conform rezultatelor finale, 1.364 de candidați din județ au obținut medii peste 9,00. Dintre aceștia, 823 au obținut medii între 9,00 și 9,49, iar 538 au avut medii între 9,50 și 9,99. Trei absolvenți au încheiat Bacalaureatul cu media generală 10.

Rezultatele confirmă că Iașul are licee de excelență și elevi de nota 10, dar evidențiază și provocarea majoră a sistemului educațional: cum pot fi sprijiniți elevii aflați la limita promovării, astfel încât numărul celor care ratează examenul maturității să scadă de la un an la altul. Carmen DEACONU