Tragedie la Dobrovăț. O persoană și-a pierdut viața

Un grav accident rutier s-a produs astăzi în localitatea Dobrovăț, din județul Iași, unde un autoturism în care se aflau trei persoane a fost implicat într-un eveniment soldat cu o victimă decedată.

Alarma a fost dată printr-un apel la 112, iar pompierii militari ai Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit de urgență la locul accidentului.

Mobilizarea forțelor de intervenție a fost una impresionantă. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor calificat, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, precum și un echipaj de salvare aeriană.

Potrivit primelor informații, în accident a fost implicat un singur autoturism. În ciuda eforturilor echipajelor medicale, una dintre cele trei persoane aflate în mașină a fost declarată decedată.

Salvatorii au intervenit pentru acordarea îngrijirilor medicale celorlalte victime, asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și securizarea zonei, în timp ce polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Autoritățile reamintesc șoferilor importanța respectării regulilor de circulație: adaptarea vitezei la condițiile de drum și trafic, purtarea centurii de siguranță de către toți ocupanții autovehiculului și apelarea imediată a numărului unic de urgență 112 în cazul producerii unui accident. Andrei TURCU