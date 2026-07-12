Ministerul scoate la concurs șefia Operei și a Palatului Culturii
Marii procesatori de carne din Iași vând mai mult, dar câștigă mai puțin
Weekend tensionat la Iași. Polițiștii au aplicat 916 amenzi!
Generația care a început școala acum 9 ani este decimată de abandon și diferențe uriașe
A început secerișul. Combinele au intrat în lanurile de grâu și orz
Iașul, dependent de importuri. Doar 367 de firme exportă
Iașul rămâne fără piste pentru biciclete! Orașul, obligat să regândească modul în care împarte strada
Aproape nouă din zece șomeri din Iași, fără indemnizație
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Tragedie la Dobrovăț. O persoană și-a pierdut viața

Tragedie la Dobrovăț. O persoană și-a pierdut viața

Tragedie la Dobrovăț. O persoană și-a pierdut viața

Un grav accident rutier s-a produs astăzi în localitatea Dobrovăț, din județul Iași, unde un autoturism în care se aflau trei persoane a fost implicat într-un eveniment soldat cu o victimă decedată.

Alarma a fost dată printr-un apel la 112, iar pompierii militari ai Detașamentului 2 de Pompieri Iași au intervenit de urgență la locul accidentului.

Mobilizarea forțelor de intervenție a fost una impresionantă. La fața locului au fost trimise o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor calificat, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Iași, precum și un echipaj de salvare aeriană.

Potrivit primelor informații, în accident a fost implicat un singur autoturism. În ciuda eforturilor echipajelor medicale, una dintre cele trei persoane aflate în mașină a fost declarată decedată.

Salvatorii au intervenit pentru acordarea îngrijirilor medicale celorlalte victime, asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și securizarea zonei, în timp ce polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Autoritățile reamintesc șoferilor importanța respectării regulilor de circulație: adaptarea vitezei la condițiile de drum și trafic, purtarea centurii de siguranță de către toți ocupanții autovehiculului și apelarea imediată a numărului unic de urgență 112 în cazul producerii unui accident. Andrei TURCU

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri