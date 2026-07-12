Miroslava intră în cursa pentru unul dintre cele mai mari campusuri educaționale din România

* lovitură de proporții lângă Iași: Miroslava vrea să construiască un campus educațional internațional care să devină un reper pentru România și Republica Moldova

Un proiect de anvergură prinde contur în apropierea Iașului și poate schimba radical harta educației din regiune. Comuna Miroslava propune realizarea unui impresionant Campus Educațional Internațional România–Republica Moldova, o investiție care a fost deja inclusă pe lista regională a proiectelor strategice ce ar putea primi finanțare europeană în exercițiul financiar 2028–2034.

Proiectul a fost prezentat la Soroca, în cadrul Ședinței Regionale a Nordului, organizată pentru pregătirea viitorului Program de Interconectare Sustenabilă România–Republica Moldova.

Autoritățile din Miroslava propun realizarea unui campus modern, gândit ca un adevărat centru regional al educației, inovării și cooperării transfrontaliere. Planul include șase centre de excelență, dedicate dezvoltării competențelor digitale, cercetării, antreprenoriatului, leadershipului public, promovării patrimoniului comun și dezvoltării durabile.

Miroslava ar putea deveni unul dintre cele mai importante centre educaționale din est

În același complex sunt prevăzute spații rezidențiale și de agrement pentru tabere, mobilități internaționale, schimburi de experiență și programe educaționale dedicate tinerilor din România și Republica Moldova.

Dacă investiția va obține finanțarea europeană, Miroslava ar putea deveni unul dintre cele mai importante centre educaționale din estul României, consolidând poziția zonei metropolitane a Iașului ca principal pol de dezvoltare și cooperare cu Republica Moldova.

Proiectul a fost apreciat în cadrul reuniunii regionale și a fost inclus pe lista investițiilor strategice asumate la nivel regional, un pas important în drumul către obținerea finanțării europene. Carmen DEACONU