Ziua care decide liceul. Începe completarea fișelor la Iași

* între 13 și 20 iulie, 6.477 de elevi intră în etapa în care un cod greșit poate schimba liceul

Admiterea la liceu ajunge în cea mai riscantă etapă. Elevii din Iași și părinții lor trebuie să ordoneze specializările, să introducă suficiente variante și să verifice fiecare cod. Anul trecut, 142 de candidați ieșeni au rămas nerepartizați deoarece nu au completat destule opțiuni.

În județul Iași s-au înscris la Evaluarea Națională 6.477 de absolvenți, dintre care 6.339 au fost prezenți la ambele probe, ceea ce înseamnă o participare de 97,87%. După contestații, 5.033 de candidați, adică 79,4%, au obținut medii de cel puțin 5. Un singur elev a încheiat examenul cu media generală 10. La Limba română au fost acordate 12 note de 10, iar la Matematică, 5 note maxime.

6.285 de locuri, 47 de licee și 192 de specializări

Oferta pentru anul școlar 2026–2027 cuprinde 6.285 de locuri, distribuite între 47 de licee și 192 de specializări din județul Iași. Cifrele includ atât colegiile naționale foarte căutate, cât și liceele teoretice, tehnologice și vocaționale.

Cele mai multe locuri apar în oferta Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” din Iași, cu 392 de locuri. Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani are 280 de locuri, iar Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Colegiul Economic Administrativ și Liceul Tehnologic Economic de Turism au câte 252. La polul opus, mai multe unități au doar 28 sau 56 de locuri. Repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor și numai pe baza codurilor înscrise în fișă. Calculatorul verifică prima opțiune, apoi a doua, a treia și continuă până găsește un loc disponibil. Dacă toate opțiunile candidatului sunt ocupate, acesta rămâne nerepartizat, chiar dacă are o medie bună.

142 de elevi au rămas fără liceu după prima repartizare

Cifrele admiterii din 2025 arată cât de periculos este să fie completate prea puține variante. În județul Iași, 4.919 candidați au introdus opțiuni, dar numai 4.777 au fost repartizați computerizat, reprezentând 97,11% din total. Ceilalți 142 au rămas în afara primei repartizări deoarece nu au trecut suficiente opțiuni pe fișă. După această etapă mai rămăseseră doar 134 de locuri disponibile pentru etapa următoare.

Tot în 2025, 575 de elevi au fost admiși la specializări vocaționale, 38 au intrat în învățământul militar, 132 au fost repartizați pe locurile speciale pentru elevii romi, iar 41 pe locurile destinate candidaților cu cerințe educaționale speciale.

Competiția a fost foarte dură la specializările din vârful clasamentului. Ultimele medii din 2025 au ajuns la 9,62 la Științe ale naturii, la Colegiul Național Iași, la 9,60 la Științe ale naturii, la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, și la 9,60 la Matematică-informatică, la Colegiul Național „Emil Racoviță”. La Științe ale naturii, în același colegiu, ultima medie a fost 9,57.

Repartizarea are loc pe 22 iulie

Data de 20 iulie este termenul-limită pentru finalizarea și transmiterea bazelor de date. Pe 21 iulie sunt verificate și corectate eventualele erori, iar pe 22 iulie are loc repartizarea computerizată și sunt comunicate rezultatele. Candidații admiși trebuie să depună dosarele la liceele unde au fost repartizați între 23 și 28 iulie.

Pentru elevii din Iași, examenul s-a încheiat, dar admiterea nu. Media stabilește poziția în clasament. Fișa stabilește destinația. Iar între două coduri trecute în grabă poate sta diferența dintre profilul dorit, o repartizare nedorită și încă o lună de incertitudine.

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