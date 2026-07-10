Accident violent în Iași! O mașină a spulberat parapetul unei stații de tramvai

Un autoturism a scăpat de sub control și s-a izbit violent de parapetul unei stații de tramvai de pe bulevardul Nicolae Iorga, provocând momente de panică într-una dintre cele mai circulate zone ale Iașului. Impactul a atras imediat atenția trecătorilor, iar la fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Din primele informații, în autoturism se afla doar șoferul, care a reușit să se autoevacueze înainte de sosirea salvatorilor. Bărbatul era conștient și cooperant, însă forțele de intervenție au acționat rapid pentru eliminarea oricărui pericol și pentru asigurarea zonei.

Pompierii militari ai Detașamentului 2 Iași au intervenit cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și cu o ambulanță de prim ajutor calificat. Echipajele au evaluat situația și au luat măsurile necesare pentru gestionarea în siguranță a incidentului.

Circumstanțele în care autoturismul a părăsit carosabilul și a lovit parapetul stației de tramvai urmează să fie stabilite de polițiști, care desfășoară cercetări pentru a clarifica toate împrejurările producerii accidentului. Momentan, autoritățile nu au comunicat existența altor victime sau implicarea unui al doilea autovehicul. Andrei TURCU