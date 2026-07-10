Ministerul Dezvoltării a prelungit de la 31 iulie până la 30 august 2026 termenul-limită pentru implementarea investițiilor și finalizarea decontării proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Măsura vizează peste 5.300 de contracte încheiate prin componentele C5 – Valul Renovării, C10 – Fondul Local și C15 – Educație. Ordinul a intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial. Termenul inițial fusese 30 iunie și mai fusese prelungit o dată, până la 31 iulie.

Aproape 150 de milioane de euro în proiectele Iașului

Decizia este importantă și pentru Iași, unde administrația locală are un portofoliu consistent de investiții finanțate prin cele trei componente vizate.

Potrivit raportării publicate de Primăria Municipiului Iași în februarie 2025, proiectele aprobate prin C5, C10 și C15 însumau aproximativ 738,3 milioane de lei, echivalentul a aproape 149,6 milioane de euro. Suma reprezintă valoarea proiectelor aprobate, nu valoarea lucrărilor care ar mai trebui executate sau decontate până la noul termen. Unele investiții pot fi deja încheiate ori se pot afla în etape diferite de implementare.

Cea mai mare parte a banilor este legată de Componenta 10 – Fondul Local. Aici intră achiziția a 18 tramvaie, a 25 de autobuze electrice și a stațiilor de încărcare, sistemele de prevenire a coliziunilor, digitalizarea Depoului Dacia și construirea a 188 de locuințe pentru tineri aflați în situații de risc. Valoarea acestor investiții depășește 89 de milioane de euro.

Școli și blocuri aflate sub presiunea termenului

Prin Componenta 5 – Valul Renovării, Primăria Iași a obținut finanțări pentru reabilitarea energetică a clădirilor din 14 unități școlare. Pe listă se află Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul „Vasile Adamachi”, Școala „Ionel Teodoreanu”, Colegiul Tehnic „Ion C. Ștefănescu”, Școala „George Coșbuc”, Școala „Alexandru Vlahuță” și alte unități de învățământ.

Alte proiecte vizează renovarea energetică sau consolidarea unor blocuri de pe străzile Ciurchi, Oancea, Canta, Macazului, I.C. Brătianu și de pe bulevardele Independenței, Nicolae Iorga, Ștefan cel Mare și Tudor Vladimirescu. Investițiile aprobate prin C5 aveau o valoare totală de aproximativ 33,8 milioane de euro.

Prin Componenta 15 – Educație, municipalitatea a atras aproape 18 milioane de euro pentru mobilier, materiale didactice și echipamente digitale destinate unui număr de 63 de unități de învățământ. Alte 8,76 milioane de euro au fost aprobate pentru proiectele de eficientizare sau extindere de la colegiile „Garabet Ibrăileanu” și „Mihai Eminescu” și de la Liceul Teoretic „Miron Costin”.

Facturile trebuie depuse urgent

Prelungirea nu privește doar lucrările fizice. Beneficiarii trebuie să finalizeze documentele, să depună facturile și să ceară decontarea cheltuielilor până la 30 august. Ministerul a anunțat că gradul de absorbție pentru proiectele coordonate ajunsese la 86%, iar obiectivul este apropierea de utilizarea integrală a fondurilor disponibile.

Mesajul transmis autorităților este însă unul ferm: aceasta este ultima amânare. Ministerul a avertizat că nu va mai putea muta termenul și că, în cazul proiectelor nefinalizate, poate fi obligat să recupereze de la beneficiari sumele deja plătite.

Pentru administrațiile din Iași, luna suplimentară nu reprezintă, așadar, o simplă modificare de calendar. Este intervalul în care trebuie închise șantiere, verificate lucrări, emise facturi și transmise cereri de plată. După 30 august, întârzierile pot transforma investițiile europene în cheltuieli care vor trebui suportate din bugetele locale. Clara DIMA