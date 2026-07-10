Incredibil! Au vrut să treacă prin vamă, illegal, cu butoaiele de vin!

Un control de rutină efectuat de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Răducăneni s-a transformat într-o captură surprinzătoare. În locul bagajelor obișnuite, oamenii legii au descoperit un adevărat stoc de produse accizabile provenite din Republica Moldova, transportate fără documente legale.

Totul s-a petrecut în dimineața zilei de 9 iulie, în jurul orei 10:00, pe DN 28, în localitatea Răducăneni, pe drumul care leagă Iașul de punctul de frontieră Albița. Un autocar înmatriculat în România, condus de un tânăr de 22 de ani, a fost oprit pentru verificări în cadrul unei misiuni de supraveghere desfășurate de Poliția de Frontieră.

Controlul a scos la iveală o încărcătură neașteptată: butelii cu agent refrigerant, țigarete, 128,75 litri de lichid cu miros de vin, sticle de vin îmbuteliat, 16 sticle cu băuturi spirtoase și mai multe recipiente cu lichid cu miros de alcool, toate având proveniența din Republica Moldova și fără documente justificative.

Întreaga cantitate de produse accizabile, evaluată la aproximativ 1.600 de lei, a fost ridicată în vederea confiscării.

Cazul este acum cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă calificată și import ilegal de gaze fluorurate cu efect de seră, după ce în autocar au fost descoperite și butelii cu agent refrigerant. La finalizarea anchetei, polițiștii vor dispune măsurile legale care se impun. Andrei TURCU