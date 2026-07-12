După ani de plecări, mii de medici aleg să rămână în România

* România a câștigat aproape 19.000 de medici în numai opt ani, o creștere de peste 32% * numărul locuitorilor care revin unui medic a scăzut constant, semn că accesul la servicii medicale începe să se îmbunătățească * județele Iași, Cluj, Timiș și Dolj, alături de București, concentrează peste jumătate dintre medicii din țară

Anul 2025 a adus cel mai mare salt al numărului de medici din ultimii opt ani. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, România are cu 3.154 de medici mai mulți decât în anul precedent, ajungând la un total de 77.556 de doctori cu drept de practică. Este cea mai spectaculoasă creștere înregistrată după decenii în care exodul cadrelor medicale părea imposibil de oprit.

Numărul medicilor de familie a crescut cu 627 într-un singur an

Și mai important este faptul că începe să se vadă o schimbare și în medicina de familie, unul dintre cele mai afectate sectoare ale sistemului sanitar. Numărul medicilor de familie a crescut cu 627 într-un singur an, ajungând la 13.227, în timp ce au fost deschise aproape o sută de cabinete noi. Pentru un domeniu aflat ani la rând în pragul colapsului, cifrele reprezintă un semnal de optimism.

În tot acest peisaj, Iașul își păstrează locul în elita medicinei românești. Alături de București, Cluj, Timiș și Dolj, județul concentrează peste jumătate dintre medicii din România, confirmând încă o dată statutul de capitală medicală a Moldovei. Universitățile, spitalele regionale și clinicile de înaltă performanță continuă să atragă specialiști și să transforme orașul într-un magnet pentru profesioniștii din sănătate.

Datele arată că România a câștigat aproape 19.000 de medici în numai opt ani, o creștere de peste 32%. În același timp, numărul locuitorilor care revin unui medic a scăzut constant, semn că accesul la servicii medicale începe să se îmbunătățească.

Cele mai spectaculoase creșteri s-au înregistrat în hematologie, ORL, psihiatrie, pediatrie, medicină de urgență, neurologie, cardiologie, oncologie și medicină de familie, specialități esențiale pentru funcționarea marilor spitale.

Explozia numărului de medici vine într-un moment în care Iașul traversează una dintre cele mai spectaculoase perioade din istoria sa medicală. După realizarea primului transplant cardiac din oraș și dezvoltarea unor centre de excelență recunoscute la nivel național, capitala Moldovei își întărește poziția de pol medical strategic al României.

Deși provocările nu au dispărut, iar deficitul de medici din mediul rural rămâne o problemă serioasă, cifrele din 2025 arată că sistemul sanitar românesc începe să recupereze teren. Iar dacă tendința se va menține, Iașul are toate șansele să devină unul dintre marile motoare ale medicinei românești în următorul deceniu. Nicoleta ZANCU