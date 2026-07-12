Autostrada Iașului, captivă între hârtii și contestații. A8 riscă să rateze din nou județul Iași

În fiecare săptămână apare câte o veste despre Autostrada Unirii A8. Ba un ordin de începere, ba un supervizor, ba o autorizație, ba o nouă etapă birocratică. Privite separat, toate par să indice că proiectul avansează. Privite împreună, spun însă o cu totul altă poveste: autostrada Iașului înaintează mult mai repede în comunicate decât pe teren.

Marea problemă rămâne aceeași și nu poate fi ascunsă în spatele unor formulări optimiste: tronsonul Târgu Frumos – Lețcani nu are nici astăzi contract de proiectare și execuție semnat. Licitația este blocată în contestații, iar fără semnarea contractului nu poate începe nimic. Nici proiectarea. Nici lucrările. Nici cronometrul real al șantierului.

Supervizorul nu poate supraveghea un șantier care încă nu există

În paralel, Compania Națională de Investiții Rutiere atribuie contracte pentru supervizare, pregătește documentații și transmite mesaje optimiste. Sunt pași necesari, dar ei nu schimbă realitatea din teren: supervizorul nu poate supraveghea un șantier care încă nu există.

Problema este că timpul nu mai are răbdare. După semnarea contractului urmează zece luni de proiectare, apoi încă 36 de luni de execuție. Orice lună pierdută acum împinge finalizarea autostrăzii tot mai departe și pune o presiune uriașă pe respectarea termenelor asumate prin programul SAFE.

„Situația nu este cu mult mai bună nici pe celelalte tronsoane din județul Iași. Moțca – Târgu Frumos, Lețcani - DN24 Iași și DN24 - Ungheni intră abia la sfârșitul lunii august în etapa de proiectare. Cu alte cuvinte, și aici șantierele propriu-zise sunt împinse spre 2027, dacă nu vor apărea alte blocaje”, consideră Cătălin Urtoi, fost membru în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere, care urmărește îndeaproape situația autostrăzii Unirii.

În contrast, alte sectoare ale A8 încep să prindă contur. Între Târgu Mureș și Miercurea Nirajului, lucrările au depășit 50%, iar tronsonul ar putea fi inaugurat în 2027. Lotul Vânători Neamț – Moțca este deja în execuție și are șanse reale să fie deschis anul viitor.

În zona montană, constructorul UMB avansează cu proiectarea mai multor tronsoane, însă și acolo utilajele sunt încă așteptate.

Paradoxul este evident: în timp ce în Transilvania se construiește, la Iași încă se vorbește despre proiectare, contestații și ordine de începere.

La Iași, discuțiile se poartă încă în jurul licitațiilor, avizelor și contestațiilor

În alte regiuni ale țării, autostrăzile chiar se construiesc. Sunt tronsoane unde progresul depășește 50%, unde podurile se ridică, unde asfaltul începe să acopere șantierele. La Iași, în schimb, cea mai mare parte a discuției se poartă încă în jurul licitațiilor, avizelor și contestațiilor.

Este exact motivul pentru care tot mai mulți ieșeni privesc cu neîncredere fiecare nou anunț oficial. Pentru că oamenii nu mai vor ordine de începere, comunicate și conferințe de presă. Vor excavatoare, poduri, grinzi și kilometri de autostradă construiți.

Autostrada Unirii nu mai poate fi tratată ca un proiect al viitorului. Este proiectul prezentului. Iar dacă blocajele administrative nu sunt deblocate rapid, există riscul ca județul Iași să rămână, încă o dată, ultimul la capitolul infrastructură majoră, deși este unul dintre cele mai importante motoare economice și universitare ale Moldovei.

Până când contractul pentru tronsonul Târgu Frumos - Lețcani nu va fi semnat, iar utilajele nu vor intra efectiv pe traseu, toate celelalte anunțuri rămân doar pași intermediari.

Autostrada Iașului nu se construiește cu comunicate de presă. Se construiește cu contracte, șantiere și muncitori. Iar exact acestea lipsesc în momentul de față. Daniel BACIU