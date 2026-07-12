Autostrada spre Pașcani intră în linie dreaptă

* antreprenorul român UMB Spedition lucrează cu aproximativ 1.900 de muncitori și 400 de utilaje pe tronsonul dintre Adjud și Bacău, transformând șantierul într-unul dintre cele mai active proiecte de infrastructură din România

Vești spectaculoase de pe Autostrada Moldovei (A7). Unul dintre cele mai complexe puncte ale șantierului, impresionantul pasaj de la Cleja, începe să prindă contur, în timp ce pe întregul traseu dintre Adjud și Bacău se lucrează într-un ritm susținut. Dacă lucrările își păstrează ritmul actual, până la sfârșitul acestui an șoferii ar putea circula aproape neîntrerupt pe autostradă de la București până la Pașcani.

La pasajul peste calea ferată din Cleja, cu o lungime impresionantă de 1.215 metri, constructorii montează grinzile, toarnă placa de suprabetonare și finalizează elementele esențiale ale structurii. În paralel, între Adjud și Răcăciuni se execută ultimele lucrări la șanțurile pentru evacuarea apelor pluviale, parcări și gardurile de protecție.

Mobilizarea din teren este una impresionantă. Antreprenorul român UMB Spedition lucrează cu aproximativ 1.900 de muncitori și 400 de utilaje, transformând șantierul într-unul dintre cele mai active proiecte de infrastructură din România.

Rezultatele se văd deja. Lucrările au depășit 95% pe sectorul Adjud – Răcăciuni, iar pe lotul Răcăciuni – Bacău au ajuns la aproximativ 80%, apropiindu-se de faza finală.

Investiția, în valoare de peste 4,18 miliarde de lei, este finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și reprezintă una dintre cele mai importante lucrări de infrastructură rutieră din estul țării.

Miza este uriașă: până la finalul acestui an autoritățile își propun ca șoferii să poată circula pe aproape 400 de kilometri de autostradă, de la București până la Pașcani, un moment care ar schimba radical mobilitatea în Moldova și ar marca unul dintre cele mai importante salturi ale infrastructurii rutiere din ultimele decenii. Daniel BACIU