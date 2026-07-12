Basarabia are un nou Mitropolit. Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a fost întronizat duminică, 12 iulie 2026, în demnitatea de Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor.

Ceremonia solemnă s-a desfășurat la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Chișinău și a început cu Sfânta Liturghie, oficiată sub conducerea Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei.

Alături de ierarhul de la Iași au slujit membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Basarabiei și un sobor de clerici din cadrul Patriarhiei Române. La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai instituțiilor publice și ai societății civile, precum și numeroși credincioși veniți de pe ambele maluri ale Prutului.

IPS Teofan: „Primește slujba aleasă la Chișinău”

În cuvântul rostit cu prilejul întronizării, IPS Teofan a vorbit despre responsabilitatea pe care noul Mitropolit al Basarabiei și-a asumat-o față de credincioșii din Chișinău și din întreaga Republică Moldova. Mitropolitul Moldovei și Bucovinei l-a îndemnat pe IPS Antonie să rămână statornic în învățătura de credință și să își împlinească misiunea în mijlocul comunităților, al parohiilor și al mănăstirilor. „Părintele Mitropolit Antonie primește astăzi (ieri – n.r.) slujba aleasă la Chișinău și în întreaga Republică Moldova. Primește îndemnul să stăruiască în învățătură și să împartă fiecăruia, cu firească nevinovăție, ceea ce se cuvine în parohii, mănăstiri și așezăminte bisericești”, a declarat IPS Teofan.

Prezența Arhiepiscopului Iașilor în fruntea soborului a evidențiat legătura dintre Mitropolia Moldovei și Bucovinei și comunitățile ortodoxe românești din Republica Moldova.

Noul Mitropolit al Basarabiei a făcut apel la unitate

În primul său discurs după întronizare, IPS Antonie a vorbit despre dificultatea misiunii care îi revine și despre nevoia de colaborare între clerici și credincioși pentru consolidarea Mitropoliei Basarabiei.

„Înțeleg ce responsabilitate mare îmi revine. Este un nou început, iar provocările vor fi diferite. Este limpede că nu voi reuși de unul singur”, a declarat noul Mitropolit al Basarabiei.

IPS Antonie a făcut apel la unitate, pace și comuniune în interiorul Bisericii, subliniind că dezvoltarea Mitropoliei Basarabiei nu poate fi realizată de un singur om, ci presupune implicarea tuturor comunităților.

Noul mitropolit a avertizat și asupra efectelor dezbinării, afirmând că „hrana celui rău este conflictul”. El i-a îndemnat pe clerici și credincioși să evite tensiunile și să lucreze împreună pentru întărirea instituțiilor bisericești dintre Prut și Nistru.

IPS Antonie, ales de Sfântul Sinod pe 2 iulie

IPS Antonie, fost Episcop de Bălți, a fost ales Mitropolit al Basarabiei de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 2 iulie 2026.

Numirea sa în fruntea Mitropoliei Basarabiei a venit după retragerea din slujire a Înaltpreasfințitului Părinte Petru. Până la alegerea noului întâistătător, IPS Teofan a asigurat conducerea temporară a structurii bisericești.

Noul Mitropolit al Basarabiei s-a născut la 29 mai 1963, în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi. Înainte de a urma studiile teologice, a absolvit Facultatea de Igienă și Epidemiologie din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie din Chișinău și a lucrat ca medic igienist-epidemiolog.

Noul mitropolit a studiat la Iași

IPS Antonie are o legătură importantă cu Iașul. Între anii 1990 și 1994, a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Din 1995, s-a implicat în activitățile administrative, misionare, culturale și mediatice ale Mitropoliei Basarabiei. În 2014 a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, cu titulatura de Antonie de Orhei, iar în 2018 a devenit Episcop de Bălți.

Reprezentanții Mitropoliei Basarabiei au arătat că întronizarea IPS Antonie a deschis o nouă etapă în activitatea pastorală, misionară și administrativă a instituției. Evenimentul a reafirmat misiunea Bisericii Ortodoxe Române în spațiul dintre Prut și Nistru și a consolidat comuniunea bisericească dintre comunitățile românești de pe cele două maluri ale Prutului.

Clara DIMA