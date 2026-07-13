* peste 70% dintre șomerii neindemnizați au cel puțin 40 de ani, iar aproape 92% au cel mult studii profesionale

Județul Iași avea, la sfârșitul lunii aprilie 2026, 9.602 șomeri înregistrați oficial. Numai 1.314 dintre ei primeau indemnizație. Ceilalți 8.288 rămâneau în evidențele AJOFM, dar nu încasau indemnizație de șomaj.

Rata șomajului înregistrat în județ ajunsese în aprilie la 3,44%, în creștere cu 0,14 puncte procentuale față de luna precedentă. Într-o singură lună, numărul persoanelor fără loc de muncă aflate în evidențele AJOFM Iași a crescut cu 386.

Cifra care descrie însă cel mai bine problema nu este rata șomajului, ci numărul celor rămași fără sprijin financiar. Din totalul șomerilor ieșeni, 86,32% nu primeau indemnizație. La nivel național, proporția era de 77,69%.

Iașul ocupa locul al șaselea în țară în funcție de ponderea șomerilor neindemnizați, după Dolj, Teleorman, Vaslui, Galați și Călărași.

Peste 3.500 de femei nu primesc indemnizație

Dintre cei 8.288 de șomeri fără indemnizație, 3.561 erau femei, iar 4.727 erau bărbați. Femeile reprezentau aproape 43% din totalul șomerilor neindemnizați din județ.

Datele arată dimensiunea problemei, dar nu indică motivele pentru care fiecare persoană a rămas fără loc de muncă sau fără dreptul la indemnizație. Din acest motiv, eventualele explicații legate de creșterea copiilor, îngrijirea familiei ori lipsa transportului trebuie prezentate doar dacă sunt susținute de declarații sau de informații suplimentare de la AJOFM Iași.

Peste 5.800 au cel puțin 40 de ani

Datele oficiale pentru județul Iași arată că șomajul neindemnizat nu este dominat de tineri, ci de persoanele trecute de 40 de ani.

Dintre cei 8.288 de ieșeni care nu primeau indemnizație, 2.371 aveau peste 55 de ani, iar 1.360 aveau între 50 și 55 de ani. Alte 2.104 persoane se aflau în categoria de vârstă 40–49 de ani.

În total, 5.835 de șomeri neindemnizați, reprezentând 70,4% din grup, aveau cel puțin 40 de ani.

Persoanele cu vârsta sub 40 de ani reprezentau mai puțin de o treime din total. În evidențe se aflau 1.253 de șomeri neindemnizați între 30 și 39 de ani, 413 între 25 și 29 de ani și 787 sub 25 de ani.

Aproape 92% au cel mult studii profesionale

Nivelul redus de educație este una dintre principalele vulnerabilități ale șomerilor fără indemnizație din Iași.

Dintre cei 8.288 de oameni, 3.103 aveau studii gimnaziale, iar 2.463 absolviseră doar învățământul primar sau nu aveau studii. Alți 2.033 terminaseră o școală profesională ori o școală de arte și meserii.

Numai 522 aveau studii liceale, 31 absolviseră învățământul postliceal, iar 136 aveau studii universitare.

În total, 7.599 de persoane, adică 91,7% dintre șomerii neindemnizați, aveau cel mult studii profesionale. Datele arată că problema șomajului din Iași este strâns legată de nivelul redus al pregătirii școlare și profesionale.

Șomajul ieșean este concentrat în mediul rural

Din totalul celor 9.602 șomeri înregistrați în județ, 8.178 proveneau din mediul rural și numai 1.424 din mediul urban. Asta înseamnă că peste 85% dintre șomerii aflați în evidențele AJOFM Iași locuiau în sate și comune.

Datele publice nu separă însă șomerii indemnizați de cei neindemnizați în funcție de mediul de domiciliu. Din acest motiv, nu poate fi precizat exact câți dintre cei 8.288 de șomeri fără indemnizație provin din mediul rural.

Dan DIMA