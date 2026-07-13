* începe ultima verificare înaintea concursului de Titularizare * de astăzi, 13 iulie, absolvenții promoției 2026 care și-au depus dosarele în luna mai trebuie să confirme că au finalizat studiile și pregătirea psihopedagogică * fără aceste documente nu pot participa la proba scrisă

Absolvenții promoției 2026 înscriși la concursul național de Titularizare trebuie să-și valideze dosarele în perioada 13-16 iulie. La Iași, verificarea documentelor se face la sediul Inspectoratului Școlar Județean. Această etapă nu reprezintă deschiderea unei noi sesiuni de înscriere. Candidații și-au depus dosarele anterior, în luna mai, când mulți dintre absolvenții promoției curente se aflau încă în ultimul an de studii. Acum, după susținerea examenelor de finalizare a studiilor, aceștia trebuie să prezinte documentele care confirmă absolvirea.

Fără adeverință, candidații nu pot intra la proba scrisă

Absolvenții promoției 2026 trebuie să prezinte adeverința de absolvire a studiilor și, după caz, documentul care dovedește finalizarea programului de pregătire psihopedagogică.

Inspectoratul Școlar Județean Iași precizează că participarea la proba scrisă este permisă numai după prezentarea adeverinței de absolvire. Validarea reprezintă, practic, completarea și confirmarea înscrierii făcute în luna mai.

În mod excepțional, candidații care nu primesc documentele până pe 16 iulie le pot prezenta chiar în dimineața probei scrise, pe 21 iulie, până la ora 8.00. Nici în această situație candidatul nu poate intra în examen fără dovada absolvirii studiilor sau a programului de pregătire psihopedagogică.

Nu orice persoană care termină o facultate în 2026 poate candida pentru orice catedră. Specializarea absolvită trebuie să corespundă disciplinei pentru care este susținut concursul, iar candidatul trebuie să îndeplinească cerințele de pregătire psihopedagogică și celelalte condiții prevăzute pentru postul ales.

Examenul se desfășoară în cinci centre din Iași

Proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor didactice vacante sau rezervate este programată marți, 21 iulie 2026.

În județul Iași au fost stabilite cinci centre de examen: Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Național „Emil Racoviță” și Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”. Disciplinele de concurs au fost repartizate între cele cinci unități școlare.

Candidații trebuie să verifice centrul în care au fost repartizați și disciplina la care vor susține examenul. Simplul fapt că dosarul a fost validat nu este suficient pentru participare: candidații trebuie să fi obținut minimum nota 5 la inspecția specială la clasă sau la proba practică, după caz.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă sau la proba practică în profilul postului. Teona SOARE