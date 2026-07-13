Varianta Ocolitoare Bacău, de pe A7, închisă până la 1 septembrie

* traficul va fi deviat prin oraș, iar aglomerația poate exploda * măsura este necesară pentru realizarea conexiunilor dintre actuala Variantă Ocolitoare Bacău și noile loturi ale Autostrăzii A7, aflate în fază avansată de execuție

Mii de șoferi care tranzitează zilnic Autostrada Moldovei vor trebui să își schimbe traseele începând cu 15 iulie. Varianta Ocolitoare Bacău (A7), unul dintre cele mai importante segmente rutiere din regiune, va fi închisă temporar pentru conectarea cu noile tronsoane ale autostrăzii, iar circulația va fi deviată prin municipiul Bacău.

Restricția vizează întreaga centură, pe sectorul cuprins între kilometrul 0+000 și kilometrul 20+300, iar șoferii vor fi nevoiți să revină pe DN2, traversând municipiul Bacău, cu riscul apariției unor blocaje și timpi de așteptare semnificativ mai mari.

Închiderea a fost aprobată la solicitarea constructorului, cu avizul CNAIR și al Inspectoratului General al Poliției Române, pentru perioada 15 iulie – 31 august 2026. În acest interval, restricțiile pot fi aplicate ori de câte ori lucrările o impun.

De ce se închide centura?

Măsura este necesară pentru realizarea conexiunilor dintre actuala Variantă Ocolitoare Bacău și noile loturi ale Autostrăzii A7, aflate în fază avansată de execuție.

Este o etapă esențială pentru finalizarea ultimului lot al secțiunii Focșani – Bacău și a celor trei loturi dintre Bacău și Pașcani, investiții considerate decisive pentru dezvoltarea Autostrăzii Moldovei.

Autoritățile avertizează că devierea traficului prin municipiul Bacău poate genera aglomerație, în special la orele de vârf. Conducătorii auto sunt îndemnați să își configureze din timp traseele și să ia în calcul timpi suplimentari de deplasare.

O investiție strategică pentru întreaga Moldovă

Varianta Ocolitoare Bacău, inaugurată la finalul anului 2020, a fost primul tronson deschis circulației din cadrul Autostrăzii Moldovei (A7) și a schimbat radical traficul din municipiu.

Închiderea temporară va crea disconfort pentru șoferi, însă lucrările au ca obiectiv conectarea completă a noilor segmente de autostradă, un pas important pentru transformarea A7 într-un coridor rutier modern care va lega Moldova de restul țării.

Până la redeschiderea circulației, șoferii care tranzitează zona Bacăului trebuie să se pregătească pentru trafic mai intens, coloane și întârzieri, pe una dintre cele mai circulate rute din estul României. Daniel BACIU