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Pagina principală Moldova FOTO - Spitalul Regional de Urgență este încă „în groapă”

FOTO - Spitalul Regional de Urgență este încă „în groapă”

FOTO - Spitalul Regional de Urgență este încă „în groapă”
FOTO - Spitalul Regional de Urgență este încă „în groapă”
FOTO - Spitalul Regional de Urgență este încă „în groapă”
FOTO - Spitalul Regional de Urgență este încă „în groapă”

În timp ce la Craiova Spitalul Regional de Urgență este aproape de finalizarea structurii de rezistență, la Iași unul dintre cele mai importante proiecte medicale din România este încă, la propriu, în groapă. Diferența de ritm dintre cele două investiții devine tot mai greu de ignorat și alimentează frustrările unei regiuni care așteaptă de zeci de ani un spital modern.

La Iași, constructorii lucrează încă la fundație. Excavațiile au depășit 85%, iar până acum au fost executați aproximativ 13.000 din cei peste 22.000 de piloți forați prevăzuți în proiect. Potrivit autorităților, această etapă ar urma să fie încheiată abia la sfârșitul lunii august.

Abia după finalizarea lucrărilor de fundație vor începe realizarea stratului de transfer, turnarea radierului și montarea celor nouă macarale necesare ridicării efective a clădirii. Cu alte cuvinte, adevărata construcție a spitalului nici măcar nu a început, în timp ce în alte centre regionale structurile se apropie deja de finalizare.

Paradoxul este cu atât mai mare cu cât Spitalul Regional de Urgență Iași este proiectul medical de care depind milioane de locuitori ai Moldovei, o regiune care continuă să sufere din cauza lipsei infrastructurii sanitare moderne.

Termenul oficial de finalizare rămâne 12 decembrie 2029, însă până atunci șantierul mai are de parcurs un drum lung. Pentru ieșeni și pentru întreaga regiune de Nord-Est, comparația cu ritmul înregistrat la Craiova este din ce în ce mai evidentă. Iar de zilele trecute au demarat lucrările și la SRU Cluj, Evident. ieșenii n-ar vrea să vadă cum rămân la coada infrastructurii  medicale noi! Daniel BACIU

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