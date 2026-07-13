Veşti bune după maratonul de transplant de la Iaşi: cei cinci pacienţi evoluează favorabil

* cei cinci pacienţi care au beneficiat de transplanturi de organe la Iaşi - patru transplanturi renale şi primul transplant de cord - au o evoluţie postoperatorie favorabilă * „A fost un mare noroc pentru pacientul care a primit cordul, dar şi un mare curaj din partea echipei chirurgicale să înceapă cu un asemenea caz”, a declarat prof. univ. dr. Grigore Tinică * una dintre intervenţii a fost deosebit de complexă: „A trebuit scos rinichiul, iar ulterior s-a făcut şi o lobectomie hepatică parţială, pentru că ficatul împiedica implantarea rinichiului nou”, a explicat prof.univ.dr Adrian Covic

Bărbatul de 44 de ani din judeţul Vaslui, care a primit un cord nou, s-a trezit după intervenţie şi comunică cu echipa medicală. Medicii spun că recuperarea este lentă, dar progresivă, având în vedere complexitatea cazului. „Evoluţia postoperatorie este lentă, dar progresivă. Pacientul s-a trezit, iar în această dimineaţă am vorbit cu el. A fost un mare noroc pentru el, dar şi un mare curaj din partea echipei chirurgicale să înceapă cu un asemenea caz”, a declarat prof. univ. dr. Grigore Tinică.

Cazul a fost unul deosebit de dificil, pacientul aflându-se într-un stadiu avansat de insuficienţă cardiacă, cu opţiuni terapeutice aproape epuizate. Medicii spun că intervenţia a reprezentat o şansă salvatoare de viaţă. „Pacientul avea insuficienţă cardiacă severă, refractară, la care resursele terapeutice ajunseseră la final. Nu mai aveam ce să facem nici din punct de vedere medicamentos, nici intervenţional. Beneficia deja de un defibrilator implantat într-o etapă anterioară, iar acum a ajuns într-o furtună aritmică. Am reuşit să stabilizăm situaţia, însă, fără acest transplant, cel mai probabil nu ar mai fi plecat din spital”, a precizat prof.univ.dr. Cristian Stătescu.

„Pacienţii de transplant renal sunt toţi detubaţi”

În ceea ce îi priveşte pe cei patru pacienţi care au primit rinichi noi, medicii transmit că evoluţia este încurajatoare. Toţi sunt detubaţi şi au început să elimine urină, semn că rinichii transplantaţi funcţionează. „Pacienţii de transplant renal sunt toţi detubaţi, urinează toţi, de la 1.500 până la 8.000 de mililitri. La doi dintre ei funcţia renală este spre normalizare, iar doi îşi reiau mai greu funcţia renală. Suntem în parametri, sunt bine, dar ne dorim să fie şi mai bine”, a transmis echipa medicală.

Intervenţiile au făcut parte dintr-un adevărat maraton medical, cu aproape 24 de ore de activitate chirurgicală continuă. Prima etapă a început la primele ore ale dimineţii, cu prelevarea organelor de la un donator aflat în moarte cerebrală, urmată de implantarea primilor doi rinichi. În aceeaşi seară au fost realizate alte două transplanturi renale

Cei patru beneficiari ai transplanturilor renale sunt bărbaţi cu vârste între 28 şi 48 de ani, din Iaşi şi Botoşani. Iniţial au fost chemate 14 persoane pentru a se stabili gradul de compatibilitate şi dacă starea de sănătate din acel moment permite o astfel de intervenţie. Doar patru au avut această şansă.

Prof.univ.dr Adrian Covic, şeful Compartimentului de Transplant Renal de la Spitalul „Dr.C.I.Parhon” Iaşi a declarat că perioada de după transplant este una la fel de importantă precum intervenţia chirurgicală, pacienţii fiind monitorizaţi permanent pentru prevenirea infecţiilor, a complicaţiilor şi a eventualelor reacţii de respingere a organelor. „Pacienţii de transplant renal sunt toţi detubaţi, urinează toţi, de la 1.500 până la 8.000 de mililitri. La doi dintre ei funcţia renală este spre normalizare, iar ceilalţi doi şi-o reiau mai greu. Suntem în parametri, sunt bine, dar ne dorim să fie şi mai bine”, a declarat prof.univ.dr Adrian Covic.

Intervenție extrem de riscantă la unul dintre pacienți

Una dintre intervenţii a fost deosebit de complexă. Un pacient cu boală polichistică renală avea un rinichi propriu de dimensiuni foarte mari, de aproape 4 kilograme, care ocupa mare parte din cavitatea abdominală. Medicii au fost nevoiţi să îndepărteze rinichiul afectat şi să realizeze inclusiv o intervenţie parţială la nivelul ficatului pentru a putea implanta noul organ. „A fost una dintre cele mai dificile intervenţii. A trebuit scos rinichiul, iar ulterior s-a făcut şi o lobectomie hepatică parţială, pentru că ficatul împiedica implantarea rinichiului nou”, a explicat prof.univ.dr Adrian Covic.

El a apreciat mobilizarea întregii echipe - chirurgi, rezidenţi, personal mediu şi specialişti în terapie intensivă - care au lucrat fără întrerupere pentru ca toate procedurile să fie finalizate.

Perioada a fost una extrem de intensă pentru echipa de transplant renal. Cu doar câteva zile înainte fusese realizat un alt transplant renal de la donator cadaveric, precum şi un transplant de la donator viu, iar alte intervenţii erau deja programate. Azi mai este programat un nou transplant renal, de data aceasta de la donator viu.

Pentru cei patru pacienţi, aceste intervenţii înseamnă o schimbare majoră: renunţarea la dializă şi şansa unei vieţi fără tratamentul care le-a susţinut funcţia renală până la transplant.

Laura RADU