* un experiment lansat de un designer local va testa dacă mai multe inițiative pot obține împreună o relevanță mai mare decât ar putea separat * nu vor fi selectate doar proiectele atractive vizual, ci activități capabile să funcționeze economic și să contribuie activ la viața spațiului

Pentru multe afaceri creative din Iași, trecerea din online sau din atelier într-un spațiu deschis publicului rămâne un risc greu de asumat individual. Designerul Otilia Chitic propune ca maximum patru astfel de inițiative să facă pasul împreună și să testeze, timp de șase luni, dacă asocierea le poate aduce mai multă vizibilitate și stabilitate.

Prin programul 4.6.1, inițiat de Iași Interior Design, activitățile selectate vor funcționa în spațiul Iași Interior Boutique, aflat la intersecția străzilor Cuza Vodă și Armeană.

O probă reală pentru afacerile care au crescut în online

Programul se adresează inițiativelor aflate la intersecția dintre creativitate, produs, serviciu și business. Pot aplica afaceri din design de obiect, mobilier și amenajări interioare, ceramică, modă, bijuterie, textile, artă, fotografie, muzică, floristică, publishing independent, craft contemporan, arhitectură, retail curatoriat sau servicii creative. Sunt vizate inclusiv activitățile care funcționează deja online, într-un atelier ori exclusiv pe bază de programare și care vor să afle ce se întâmplă atunci când intră în contact direct și constant cu publicul din centrul Iașului. Cele șase luni vor funcționa ca o probă concretă: dacă prezența fizică atrage clienți noi, dacă publicurile diferitelor inițiative se pot intersecta și dacă o activitate creativă poate deveni mai sustenabilă atunci când nu duce singură povara.

„Iașul nu duce lipsă de creativitate. Vedem asta de fiecare dată când descoperim oameni care construiesc cu pasiune. Dar creativitatea, singură, nu este suficientă. Are nevoie de contexte în care să devină vizibilă, relevantă și să poată evolua într-o activitate sustenabilă”, explică Otilia Chitic.

Nu se caută patru ocupanți ai aceluiași spațiu

Iași Interior Design va selecta și va curatoria formula finală, urmărind compatibilitatea dintre activități, relația lor cu spațiul și complementaritatea publicurilor. Patru afaceri valoroase nu formează automat un proiect coerent, ci trebuie să se poată completa, să atragă categorii diferite de public și să creeze împreună motive pentru ca oamenii să revină. Un creator de ceramică poate lucra alături de un studio de amenajări, un brand de textile sau un designer de obiect. Fiecare își păstrează identitatea și autonomia, dar publicul adus de una dintre activități poate descoperi și celelalte inițiative din spațiu. „Nu căutăm doar patru ocupanți ai unui spațiu, ci creativi implicați care cred că își pot amplifica impactul și pot construi o fundație mai solidă împreună decât separat”, subliniază designerul.

O strategie comună, nu o simplă alăturare

Formula 4.6.1 nu presupune ca fiecare participant să ocupe un colț și să funcționeze izolat. În comun vor fi infrastructura, comunicarea, accesul la public și posibilitatea de a construi colaborări, proiecte sau evenimente. „Nu este un spațiu de închiriat. Nu este un concept store. Este primul program prin care construim un alt context pentru activitățile antreprenoriale creative din Iași: un spațiu comun, o strategie comună și șase luni în care designul, colaborarea și vizibilitatea devin instrumente de dezvoltare”, afirmă Otilia Chitic.

Pentru participanți, 4.6.1 poate fi trecerea dintre activitatea desfășurată discret și prezența constantă în fața publicului. Pentru centrul Iașului, proiectul este o probă privind capacitatea afacerilor creative de a genera circulație, întâlniri și noi motive de oprire într-o zonă urbană importantă.

Maura ANGHEL