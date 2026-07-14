Veste uriașă pentru fermierii ieșeni: statul mărește cu 84% subvenția pentru lapte!

* Guvernul scoate din buget peste 120 de milioane de euro pentru crescătorii de animale și majorează subvenția pentru lapte: fermierii vor primi 38,86 euro pentru fiecare tonă, cu 84% mai mult decât în campania precedentă * vin noi ajutoare după criza care a lovit zootehnia: statul acoperă integral costurile registrelor genealogice și până la 70% din cheltuielile pentru testele genetice

Mii de fermieri din județul Iași primesc una dintre cele mai importante vești din ultimii ani. După luni întregi în care crescătorii de bovine au reclamat prăbușirea prețului laptelui, explozia costurilor cu motorina, furajele și îngrășămintele, Guvernul anunță un pachet financiar de proporții pentru salvarea sectorului zootehnic.

Ministerul Agriculturii confirmă că, în 2026, va pune la dispoziția fermierilor peste 120 de milioane de euro prin schema ajutoarelor naționale tranzitorii, iar crescătorii de vaci de lapte vor beneficia de o creștere spectaculoasă a subvenției.

Pentru județul Iași, unul dintre cele mai importante bazine zootehnice din Moldova, vestea este urmărită cu interes de mii de exploatații agricole, de la micile ferme familiale până la marile exploatații comerciale care livrează zilnic lapte către procesatori.

Subvenția pentru lapte explodează: plus 84% într-un singur an

Cea mai spectaculoasă măsură anunțată de Ministerul Agriculturii este majorarea cuantumului ajutorului național tranzitoriu pentru lapte.

Potrivit datelor APIA, fermierii vor primi 38,86 euro pentru fiecare tonă de lapte eligibilă, cu 84% mai mult decât în campania precedentă.

Pentru numeroșii crescători de bovine din județul Iași, această majorare înseamnă o gură de oxigen într-o perioadă în care costurile de producție au crescut constant, iar volatilitatea pieței laptelui a redus marjele de profit.

În total, numai pentru sectorul laptelui au fost alocate peste 26,5 milioane de euro, iar pentru întreg sectorul zootehnic suma depășește 120 de milioane de euro.

Noi bani pentru fermele lovite de scumpiri

Ministerul Agriculturii anunță și pregătirea unei noi scheme de ajutor de stat destinată crescătorilor de bovine.

Motivul este unul cât se poate de clar: efectele economice generate de conflictul din Orientul Mijlociu au dus la creșterea prețurilor la combustibili și îngrășăminte, iar autoritățile susțin că analizează acordarea unor compensații pentru pierderile suportate de fermieri.

Dacă schema va fi aprobată, aceasta ar reprezenta un nou sprijin pentru exploatațiile zootehnice din Iași, județ în care creșterea bovinelor rămâne una dintre principalele ramuri ale agriculturii.

Guvernul promite investiții de la fermă până pe raftul magazinelor

Sprijinul nu se oprește aici. Executivul continuă să finanțeze și programele pentru ameliorarea genetică a animalelor, acoperind integral costurile registrelor genealogice și până la 70% din cheltuielile pentru testele genetice, măsuri considerate esențiale pentru creșterea performanței fermelor românești.

Executivul susține că nu urmărește doar acordarea de subvenții, ci și reducerea dependenței fermierilor de intermediari.

Prin Strategia Națională de Promovare a Produselor Agroalimentare Românești și prin programul INVESTALIM, autoritățile spun că vor să stimuleze investițiile în procesarea alimentelor, inclusiv a laptelui, astfel încât o parte cât mai mare din valoarea produselor să rămână în fermele românești.

În paralel, prin Planul Național Strategic 2023-2027 vor fi finanțate investiții pentru modernizarea fermelor, construirea unor spații de depozitare, procesare și comercializare, astfel încât producătorii să poată ajunge mai ușor direct la consumatori.

Ministerul pregătește și noi linii de finanțare dedicate fermelor mici și tinerilor agricultori.

Prin intervenția DR-14, fermele de mici dimensiuni vor putea obține finanțări nerambursabile de până la 50.000 de euro, cu o intensitate a sprijinului de până la 85% din cheltuielile eligibile.

În același timp, tinerii fermieri vor putea solicita până la 200.000 de euro pentru consolidarea exploatațiilor agricole și dezvoltarea unor capacități proprii de procesare.

Deși pachetul financiar este unul consistent, fermierii spun de ani de zile că subvențiile, de una singură, nu rezolvă problemele din teren.

Prețul laptelui continuă să fie influențat de piața europeană, costurile de producție rămân ridicate, iar puterea de negociere a fermierilor în fața marilor procesatori și lanțuri comerciale este limitată.

Chiar și Ministerul Agriculturii admite că una dintre priorități este scurtarea lanțului dintre fermă și consumator, astfel încât producătorii să păstreze o parte mai mare din valoarea produselor pe care le obțin.

Pentru crescătorii de animale din Iași, anunțul Guvernului aduce, fără îndoială, un val de speranță.

După ani în care au fost loviți de scumpiri, secetă și fluctuații ale pieței, autoritățile promit acum mai mulți bani, investiții și noi programe de sprijin. Daniel BACIU